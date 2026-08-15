Gianmarco Tamberi, la vittoria nel giorno del primo compleanno della figlia: la dedica e il bacio sugli spalti

IPA Gianmarco Tamberi, il bacio a Chiara Bontempi dopo la vittoria

“Dovete crederci fino alla fine, non mollate mai niente, più è dura più investite”. Parole che, dette dal campione di quattro Europei suonano come una promessa. Così Gianmarco Tamberi ha voluto mandare un messaggio a chi lo segue, da sportivo, da fan, da appassionato. La sua vittoria arriva nel giorno speciale del primo compleanno della piccola figlia Camilla, presente sugli spalti dell’Alexander Stadium di Birmingham tra le braccia della mamma, Chiara Bontempi. A loro è andato il primo pensiero dell’atleta, provato dagli sforzi e dagli innumerevoli infortuni, ma mai piegato.

Tamberi ancora oro nel salto in alto, il bacio più bello

Gianmarco Tamberi si è preso tutto la sera di venerdì 14 agosto a Birmingham. Con un colpo di tacco ha cancellato tutte le delusioni e gli “schiaffi” degli ultimi anni, che lo avevano provato tanto da meditare un addio (mai veramente concretizzato, per fortuna). Ma ormai Gimbo su una cosa ci ha istruiti: lui non si arrende mai, e darlo per vinto è un errore da non commettere. La sua carriera sembrava finita dopo il Giochi di Parigi. Ce lo ricordiamo tutti in pedana quasi con le flebo al braccio, in preda alle coliche.

E invece no, non gli è bastata la memorabile Olimpiadi di Tokyo in cui ha voluto finire sul tetto del mondo a pari merito con l0amico Barshin, Gimbo ieri ha ignorato il pericolo rappresentato dall’ucraino Doroshchuk, che, almeno sulla carta, poteva tranquillamente sovrastarlo in fisico e prestazioni. Dall’attimo in cui è sceso in pedana ha aizzare il pubblico, come sua abitudini. Non solo clap, ma canti, balli… Show puro come solo lui, “halfshaved”, sa fare. Il 2,18 sbagliato al primo tentativo lo ha dimenticato subito. Il momento in cui ha sorpassato, pulitissimo, i 2,32 al secondo tentativo ha fatto tacere chiunque lo desse ormai per atleta finito.

La gioia, la carica, le urla, poi, la corsa verso gli spalti, a ringraziare chi al suo fianco c’è sempre stata. La moglie Chiara Bontempi lo ha accolto a braccia aperte, da sua prima fan e sua prima sostenitrice. I due si sono scambiati un bacio che ha tanto da dire e tanto da insegnarci.

La dedica alla figlia Camilla per il suo primo compleanno

Ma la vittoria a Birmingham è arrivata nel momento più bello, quello del primo compleanno dell’amata figlia, Camilla. Splendida bimba immortalata mentre, senza capire, tiene in mano la medaglia d’oro appena vinta da papà Gimbo.