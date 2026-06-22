Tananai e Camihawke non si nascondono più: il primo bacio su Instagram

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Tananai e Camihawke

Da sempre molto attenta a condividere dettagli della sua vita privata, l’influencer Camihawke si è concessa uno strappo alla regola. Tra le recenti stories pubblicate sui social, infatti, la creator digitale ha inserito un breve filmato in cui scambia un bacio con il fidanzato Tananai. E i fan, ovviamente, non potrebbero essere più felici.

Il primo bacio di Camihawke e Tananai sui social

Un compleanno dolcissimo per Camihawke: la popolare influencer ha festeggiato i 36 anni insieme agli affetti più cari. Tra loro, c’era anche il fidanzato Tananai, come si evince da alcune stories condivise sui social: in una, in particolare, il cantante bacia sulle labbra la creator digitale poco prima del fatidico soffio sulle candeline. Un momento di grande tenerezza che i fan della coppia hanno apprezzato moltissimo.

Si tratta infatti del “primo bacio social” di Camilla Boniardi e Alberto Cotta Ramusino: i due, pur facendo coppia da diversi mesi, si sono esposti molto raramente in pubblico, preferendo vivere con discrezione la loro relazione.

L’amore tra Tananai e Camihawke

Camihawke e Tananai si frequentano dall’autunno 2025. L’influencer aveva da poco chiuso un’importante relazione con il suo fidanzato di lunga data Aimone Romizi, così come Tananai, quando l’ha conosciuta, era tornato single dopo la fine della storia con Sara Marino. Per diversi mesi l’influencer e il cantante non si sono espressi sulla frequentazione, diventata ormai di dominio pubblico in seguito ad apparizioni e indizi disseminati sui social.

Una parziale conferma era avvenuta attraverso un’intervista rilasciata dalla stessa Camihawke a Fanpage: “Vivo un periodo dove sono molto felice. Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone”, aveva spiegato lei. Aggiungendo, poi, di non volersi esporre troppo: “Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. La mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”.

A febbraio 2026, invece, Camilla aveva raccontato di aver iniziato una convivenza con la sua dolce metà: “A me piace passare molto tempo con la persona che amo. Se penso alla mia situazione attuale, il dialogo è sempre stato la base. Bisogna parlare di tutto”. Ancor più criptico Tananai, che non si è mai esposto pubblicamente sulla love story.

Chi sono Camihawke e Tananai

Idoli dei giovanissimi, Camihawke e Tananai hanno alle spalle due carriere molto diverse. Lei, classe 1990, è nata in Brianza e si occupa da anni di contenuti digitali. Sul suo profilo social, Camilla tratta argomenti molto diversi, distinguendosi per il suo stile ironico ed arguto, molto distante da quello decisamente “impostato” di diverse colleghe.

Tananai, invece, è un apprezzato cantautore milanese. A scoprirlo, nel 2022, fu Amadeus, che lo volle a Sanremo con il brano Sesso Occasionale. L’anno successivo, l’artista partecipò nuovamente alle kermesse con la canzone Tango, balzata in cima a tutte le hit parade. Il suo ultimo album, Calmocobra, risale invece al 2024 e molti ne attendono con ansia un sequel.