“Tananai e Camihawke fidanzati”: la voce sulla nuova coppia

Indiscrezioni sempre più insistenti parlano di una relazione tra il cantante Tananai e la content creator Camihawke, che era in prima fila al suo concerto

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Tananai e Camihawke

Nuova coppia all’orizzonte: si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero fidanzati il cantante Tananai e l’influencer Camihawke. I due si starebbero frequentando da mesi, e lei ieri sera era all’Ippodromo Snai di San Siro per assistere al concerto dell’artista.

Camihawke e Tananai stanno insieme?

Giovani, belli e innamorati: Camihawke e Tananai potrebbero diventare la coppia copertina del prossimo autunno. Stando ad alcune indiscrezioni, l’interprete di Tango e la popolare influencer avrebbero iniziato a frequentarsi da diverso tempo, come avevano lasciato ipotizzare diversi like sospetti sui social. C’è di più: nella giornata di ieri, la content creator ha condiviso su Instagram alcuni video dal concerto dell’artista milanese, impegnato con il suo live all’Ippodromo Snai San Siro.

La conferma definitiva della liaison è tuttavia arrivata da Deianira Marzano: l’esperta di gossip ha condiviso nelle sue stories il messaggio di una follower che sottolineava la vicinanza tra il cantante e l’influencer, ipotizzando che fossero fidanzati. A queste parole, la Marzano ha replicato seccamente: “Sì, confermo”. Insomma, ormai sembrano esserci pochi dubbi sulla natura del rapporto tra i due artisti, che tuttavia non si sono ancora espressi a riguardo.

Entrambi, al momento, risultano single: lei ha chiuso la scorsa primavera la relazione con Aimone Romizi, mentre lui non sarebbe più impegnato con l’interior designer Sara Marino. La conferma della rottura non è mai arrivata, ma lo scorso giugno la giovane aveva pubblicato alcuni contenuti sui social in cui lasciava intendere di essere alla ricerca di una nuova abitazione dopo aver abbandonato, presumibilmente, quella condivisa con il suo fidanzato. “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto”, aveva scritto annunciando velatamente la fine della storia con il cantautore 30enne.

Chi è Camihawke, la presunta fidanzata di Tananai

Camihawke, all’anagrafe Camilla Boniardi, è nata a Monza il 21 giugno 1990. Dopo essersi iscritta a Giursiprudenza, ha deciso di abbandonare gli studi per dedicarsi al mondo dei social, diventando ben presto molto popolare: su Instagram vanta oggi 1,3 milioni di follower, e si distingue per i suoi contenuti ironici e riflessivi che includono ricette, previsioni astrologiche e recensioni.

All’attività di content creator ha affiancato anche quella di conduttrice radiofonica e scrittrice, avendo pubblicato nel 2021 il romanzo Per tutto il resto dei miei sbagli. In più occasioni, la 35enne ha spiegato di non amare particolarmente l’etichetta di “influencer”: “Non mi piace il termine influencer, non perché non sia corretto, ma perché lo trovo più limitante. Descrive il risvolto di un lavoro. E poi mi sembra anche svilente per chi mi segue”, aveva raccontato al Corriere della Sera nel 2022.

Per quanto riguardala sua vita sentimentale, invece, Camilla è stata legata per circa 10 anni ad Aimone Romizi, musicista e frontman della band Fast Animals and Slow Kids. La relazione tra i due è terminata nel marzo del 2025, come confermato dalla stessa content creator durante un’intervista ad Alessandro Cattelan: “Potrei stare meglio. Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati eventi sconvolgenti“, aveva spiegato in quell’occasione. Ad oggi, non sono ancora noti i motivi dell’addio.