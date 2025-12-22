Tananai e Camihawke innamorati: la coppia convive già

Tananai e Camihawke fanno sul serio e bruciano le tappe nella loro relazione: la convivenza e l'anello.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Camihawke e Tananai

La storia fra Camihawke e Tananai procede a gonfie vele, così tanto che i due avrebbero già iniziato a convivere. La storia, nata lontano dai riflettori e protetta da grande discrezione, sarebbe diventata importantissima in breve tempo, tanto da spingere il cantante e l’artista a scegliere di convivere. Non solo: a suggellare l’amore sarebbe arrivato pure un anello, simbolo di una love story destinata ad un futuro importante e solido.

Camihawke e Tananai, l’anello e la convivenza

30 anni lui, 35 lei, Tananai e Camihawke sono più innamorati che mai. Così tanto che avrebbero deciso di bruciare le tappe e iniziare una convivenza a pochi mesi dall’inizio della loro storia d’amore. Secondo quanto svelato da Deianira Marzano, esperta di gossip, il cantante e la creator digitale avrebbero scelto come luogo per convivere Milano, dove avrebbero preso un appartamento tutto loro.

Un passo importante che dimostra quanto la relazione sia cresciuta negli ultimi mesi. A rendere importante la love story sarebbero arrivate prima le presentazioni in famiglia, poi un anello. Segno che Tananai – vero nome Alberto Cotta Ramusino – e Camihawke – alias Camilla Boinardi – non hanno alcuna intenzione di perdere tempo.

D’altronde lo stesso Tananai in diverse interviste aveva espresso il desiderio di iniziare un nuovo percorso di vita. “Ora sono nel momento in cui sogno di avere il sogno di avere una famiglia”, aveva confessato in un’intervista rilasciata a Repubblica, proprio quando si cominciava a parlare di una love story con Camilla Boinardi.

I due non hanno mai parlato apertamente della loro relazione, ma qualche tempo fa Camihawke aveva in parte confermato la storia d’amore, chiedendo però di rispettare la privacy della coppia.

“Sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire – aveva svelato a FanPage, parlando proprio di Tananai – . Però sono felice. Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose”.

Gli amori passati di Camihawke e Tananai

Camihawke e Tananai si sono incontrati dopo aver vissuto storie importanti. Camilla Boinardi è stata legata per diversi anni ad Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids. Un rapporto durato a lungo e raccontato anche su Instagram dalla stessa creator, terminato nel 2025 senza troppi clamori e con la scelta di Camihawke di mantenere il più stretto riserbo sui motivi dell’addio.

Tananai è invece stato fidanzato con Sara Marino, architetto e interior designer. La fine della storia è arrivata dopo alcuni anni insieme, senza dichiarazioni ufficiali da parte dell’artista. Prima di allora, Tananai non aveva mai legato stabilmente il proprio nome a relazioni note, confermando una linea di discrezione che continua anche nella relazione attuale. Sara, accanto al cantante già prima che diventasse famoso, non ha mai commentato l’addio, ma non sono sfuggiti alcuni gesti social. Come il video su Instagram in cui gettava nella spazzatura il disco dell’artista, segno di un finale amaro nella storia d’amore.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!