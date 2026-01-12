Camihawke e Tananai, fuga romantica in Messico: le foto che confermano la storia

Anche se stanno facendo di tutto per mantenere la privacy sulla loro storia, Camihawke e Tananai hanno confermato di essere in vacanza insieme

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Camihawke e Tananai

Le foto non mentono: nonostante Camihawke e Tananai stiano cercando di mantenere la privacy sulla loro storia, su Instagram hanno lasciato degli indizi che lasciano intuire – senza troppa difficoltà – che in questo momento si trovino insieme in Messico. Una fuga romantica per la coppia, la cui storia sembrerebbe procedere a gonfie vele.

Camihawke e Tananai, la vacanza in Messico (sempre all’insegna del massimo riserbo)

Nessuno scatto in compagnia l’uno dell’altra, ma indizi che lasciano intuire una nuova tappa importante della loro storia, la prima vacanza insieme. Camihawke e Tananai sono sempre più innamorati, tanto da concedersi una fuga romantica dall’altra parte del mondo: l’influencer e il cantautore si trovano in Messico da circa una settimana.

I due hanno deciso di godersi un po’ di relax oltreoceano, lontani da occhi indiscreti, alla scoperta di luoghi lontani. Niente foto insieme, per continuare a mantenere il massimo riserbo su una storia d’amore che entrambi vogliono tenere al riparo dal gossip e dai pettegolezzi.

Ma delle foto in particolare hanno attirato l’attenzione dei curiosi e dei fan della coppia, che non hanno potuto non notare che sia l’influencer che l’artista hanno postato su Instagram degli scatti nello stesso identico luogo, a distanza di poco tempo, entrambi indossando un costume dello stesso colore.

Ormai è chiaro a tutti che la content creator e l’artista abbiano una storia – come in molti tra i commenti hanno fatto notare – anche se preferiscono continuare a mantenere una certa privacy, scegliendo di non esporsi troppo.

La storia d’amore di Camihawke e Tananai

Della loro storia si sa pochissimo, ma quando basta per delinearne i contorni: Camilla Boniardi – vero nome dell’influencer – e Tananai – che in realtà si chiama Alberto Cotta Ramusino – si frequentano da qualche mese. Le voci della loro frequentazione sono esplose lo scorso settembre, quando Camihawke aveva pubblicato tra le sue storie di Instagram alcuni video dal concerto del cantante milanese all’Ippodromo Snai San Siro.

Ci aveva pensato Deianira Marzano a dare conferma della loro relazione, dopo le domande sempre più insistenti dei suoi follower. Del resto da tempo l’influencer non si mostrava più col compagno Aimone Romizi, frontman e musicista della band Fast Animals and Slow Kids, che per tanti anni era stato al suo fianco. “Dopo sette anni non c’è mai una vera persona che lascia l’altra: ci sono delle consapevolezze, si acquisiscono delle convinzioni, si fanno dei tentativi. Se i tentativi non riescono a un certo punto ci si guarda, si rispetta l’amore che c’è stato e si capisce che forse si fa meglio separandosi che continuando sulla stessa strada”, aveva raccontato ai microfoni di Fanpage.

Sempre al portale aveva confermato tra le righe la storia con Tananai: “Non non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”.

Nel frattempo la storia procede a gonfie vele, tanto che i due sarebbero anche andati a convivere. La coppia avrebbe bruciato le tappe, con le presentazioni in famiglia e un anello, prezioso pegno d’amore.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!