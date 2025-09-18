Camilla Boniardi, chi è Camihawke, la nuova fidanzata di Tananai

Camilla Boniardi è una celebre influencer, molto attiva su Instagram, dove si è fatta conoscere tramite i suoi video ironici e divertenti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Camihawke

È una delle influencer e delle content creator più celebri in Italia e che sta facendo parlare di sé, oltre che per il suo talento indiscusso, anche per la sua vita sentimentale. Stiamo parlando di Camihawke, nickname di Camilla Boniardi, che sa destreggiarsi senza difficoltà tra social, teatro e scrittura.

Camihawke, gli esordi sul web

Camihawke, nome d’arte di Camilla Boniardi, è una content creator, influencer e scrittrice italiana nata il 21 giugno 1990 a Monza. Laureata in giurisprudenza, ha deciso di abbandonare la carriera legale per seguire la sua vera passione: la comunicazione.

Il nickname Camihawke nasce dall’unione del suo nome, Camilla, con la parola “Hawk” (falco), che non è un riferimento diretto al film Ladyhawke ma è ispirato da un libro di Michele Mari. Boniardi utilizzava il nome utente “Camok” prima di arrivare a Camihawke, quando era attiva sulla piattaforma Tumblr.

La sua avventura sul web inizia tramite Snapchat, il social in cui vengono condivisi video e foto solo per 24 ore, diventando sempre più nota prima su Facebook e poi su Instagram, dove pubblica video ironici e taglienti. Il suo pubblico diventa sempre più vasto grazie suo umorismo sarcastico, i monologhi taglienti e la capacità di raccontare le piccole nevrosi quotidiane con uno stile personale e riconoscibile.

Nel 2017 diventa una delle protagoniste del programma televisivo Pink Different in onda su Fox Italia. Nello stesso anno conduce anche il programma radiofonico Girl Solving su Radio 2. A partire da settembre 2019, approda in Rai con un cooking show – dal titolo Nella mia cucina – in cui è protagonista accanto ad un big della cucina italiana, Carlo Cracco.

Nel 2021 pubblica il suo primo romanzo dal titolo Per tutto il resto dei miei sbagli, che nel mese di maggio è andato in testa alle classifiche di vendita.

Il teatro e gli altri progetti

Negli anni della sua attività sul web Camilla ha dimostrato di essere un talento poliedrico: dalla radio alla tv, passando per la scrittura di un libro, nel 2021 ha dato vita, insieme alla collega e amica Alice Venturi, il podcast Tutte le volte che, che porta a riflettere su esperienze personali e quotidiane, di relazioni e vita adulta, senza tralasciare quel tocco di ironia che caratterizza da sempre la sua comunicazione. Durante l’edizione del Festival di Sanremo 2025 il podcast ha ospitato gli artisti in gara,aprendo con l’ospitata al conduttore del Festival, Carlo Conti.

Nel 2023 Camihawke gira l’Italia con il suo spettacolo Il saggio di fine anno, e torna sui palchi della penisola nel 2024 e nel 2025 con il collega e amico Guglielmo Scilla con Avanguardia Pura, andato sold out con la prima tournée.

La vita sentimentale

A far discutere non solo le sue abilità da content creator e di attrice ma anche la sua vita sentimentale. Camilla Boniardi è stata legata ad Aimone Romizi, frontman e musicista della band Fast Animals and Slow Kids, per sette anni e nel marzo del 2025 hanno deciso di scrivere la parola fine al loro amore. “Dopo sette anni non c’è mai una vera persona che lascia l’altra: ci sono delle consapevolezze, si acquisiscono delle convinzioni, si fanno dei tentativi. Se i tentativi non riescono a un certo punto ci si guarda, si rispetta l’amore che c’è stato e si capisce che forse si fa meglio separandosi che continuando sulla stessa strada”, ha raccontato ai microfoni di Fanpage.

Nel settembre del 2025 ha confermato di avere una liason con il cantante Tananai: “È un periodo dove sono molto felice”, ha confessato ai microfoni del portale dopo la diffusione di voci sulla loro relazione. “Non non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”.