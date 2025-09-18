Tananai e Camihawke sono una coppia. La conferma e le parole su Aimone Romizi

Il cantante e la content creator stanno insieme: la conferma è arrivata dalla stessa Camihawke, che ha ammesso di essere molto felice

IPA Tananai e Camihawke

È ufficiale: Tananai e Camihawke stanno insieme. Il cantante e la celebre content creator sono una coppia, come ha confermato la stessa influencer in un’intervista, confessando di star vivendo un periodo di grande felicità. Camilla ha anche parlato della fine della storia con Aimone Romizi, suo compagno per oltre sette anni, svelando qualche dettaglio in più sulla loro rottura.

Tananai e Camihawke, la conferma della storia

È da qualche settimana che si parla della relazione tra Tananai e Camihawke: i due pare che si frequentino da qualche mese, ma i gossip sono esplosi a inizio settembre, quando l’influencer aveva pubblicato tra le sue storie di Instagram alcuni video dal concerto dell’artista milanese all’Ippodromo Snai San Siro. Ad alimentare le voci sulla frequentazione ci aveva pensato anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che alle domande sempre più insistenti dei suoi follower aveva risposto che si, i due stavano insieme.

La conferma adesso è arrivata dalla diretta interessata: Camilla Boniardi – che sui social si fa chiamare Camihawke – ha confessato nel corso di un’intervista a Fanpage di avere una relazione con Tananai.

“Beh, diciamo che è un periodo dove sono molto felice”, ha ammesso ai microfoni del portale. “Non non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”.

La content creator però non ha voluto svelare altri dettagli, spiegando di voler custodire questo legame e di volerlo tenere lontano dai social: “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”.

Le parole su Aimone Romizi

La storia con Aimone Romizi, cantante e musicista dei Fast Animals and Slow Kids, è ormai finita da qualche tempo. Camihawke non ha mai fatto mistero della rottura con il suo ex, ma allo stesso tempo non ha mai comunicato nulla sui social, lasciando intuire ai suoi follower che il loro amore fosse ormai un capitolo chiuso.

“È molto difficile riassumere una storia lunga sette anni. Dopo sette anni non c’è mai una vera persona che lascia l’altra: ci sono delle consapevolezze, si acquisiscono delle convinzioni, si fanno dei tentativi. Se i tentativi non riescono a un certo punto ci si guarda, si rispetta l’amore che c’è stato e si capisce che forse si fa meglio separandosi che continuando sulla stessa strada. Nel nostro caso non c’è stato nessun avvenimento, nessuna goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stata una un’acquisizione di consapevolezza arrivata nel tempo”, ha raccontato.

Nessuna comunicazione ufficiale per loro: “Ci sembrava giusto così, perché non avevamo voglia di speculazioni. A domanda non ho mai fatto mistero, ma non mi va di fare il video in cui riassumo sette anni in 30 minuti e le persone scrollano. Non è quella l’importanza che voglio dare a una storia d’amore importante. È finita e nella vita si supera tutto: c’è stato il dolore ma la vita è così, si va avanti”.