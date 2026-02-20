Camihawke conferma la storia con Tananai: “Conviviamo, sono felice”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Camihawke e Tanani

Camihawke conferma la storia d’amore con Tananai e racconta un legame nato lontano dai riflettori e cresciuto in fretta, tanto da portarli a convivere a Milano.

Camihawke e l’addio ad Aimone Rominzi

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Camihawke, vero nome Camilla Boniardi, ha raccontato per la prima volta l’addio ad Aimone Rominzi, cantante e suo ex compagno, affermando di aver trovato finalmente l’amore dopo un periodo particolarmente difficile e doloroso.

“Quello passato è stato un anno spaventoso e difficile – ha confessato l’influencer -, ma verso la fine del 2025 c’è stata una risalita. Sono una fenice risorta dalle ceneri e ora sono felice”. Camilla non ha nascosto di aver sofferto molto per l’addio ad Aimone.

“È traumatico quando hai investito tanto in un progetto di vita e di futuro ed è molto complesso chiudere anche se ci sono le giuste motivazioni – ha detto -. Niente è tempo perso, non sono anni che hai buttato”. In seguito ha aggiunto: “Le relazioni sono compromessi, bisogna decidere cosa per noi ha più peso e cosa ne ha meno, ma anche tenere fermo quello che per noi è importante e trovare qualcuno che condivida con te almeno le fondamenta”.

L’amore di Camihawke e Tanani

Camihawke ha svelato poi che attualmente convive con Tananai. La coppia ha scelto di convivere a Milano ed è molto felice. “A me piace passare molto tempo con la persona che amo – ha rivelato, parlando poi del suo segreto per tenere vivo il rapporto -. Sarebbe meglio che alcune cose rimanessero nell’intimità di ciascuno. Il rapporto non deve essere mai fraterno e bisogna mantenere accesa l’attrazione”.

“Se penso alla mia situazione attuale – ha affermato parlando dell’amore per Tananai -, il dialogo è sempre stato la base. Bisogna parlare di tutto”. Camihawke ha poi confessato di sognare una famiglia e dei figli: “A me i bambini piacciono, non ho mai escluso l’idea di averli, ma non li ho mai messi davanti a tutto. Sono felice della mia vita e non sarò mai quel tipo di donna che dice “sarò una fallita se non avrò dei figli””.

Classe 1990, originaria di Monza, Camihawke è una famosissima influencer, scrittrice e content creator, ma anche autrice e conduttrice radiofonica e televisiva italiana. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha scelto di lasciare la carriera legale per iniziare a lavorare nel mondo del web dove si è fatta notare per la sua naturalezza e la sua ironia. Proprio sui social aveva scelto di raccontare la sua relazione con Aimone Romizi, musicista e frontman dei Fast Animals and Slow Kids, celebre band indie.

Classe 1995, Tananai, vero nome Alberto Cotta Ramusino, è un cantautore e produttore arrivato al successo nel 2022 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Sesso Occasionale. Ha poi confermato il suo talento con brani come Tango, confermandosi come musicista e autore di successo.

Dal 2020 sino all’estate del 2025 è stato legato a Sara Marino. Una storia importante, iniziata quando Tananai non era ancora famoso, terminata dopo una convivenza con frecciatine sui social che non sono passate inosservate.