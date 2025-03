Fonte: IPA Tananai

Il grande successo riscosso da Tananai nel corso degli ultimi anni ha generato una prevedibile attenzione per la sua vita privata. Il cantante è anche stato al centro di rumor di gossip dopo il duetto con Annalisa.

Chi lo ritiene un rubacuori, però, deve ricredersi. Alberto Cotta Ramusino, questo il nome registrato all’anagrafe, è infatti un compagno fedele e innamorato. La fidanzata di Tananai è Sara Marino. Di seguito vi diciamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Sara Marino

Tananai è molto riservato e, nonostante sia un personaggio decisamente in vista, riesce a tutelare molto bene la propria vita privata. A Le Iene aveva raccontato d’essere fidanzato e quella relazione prosegue ancora oggi: “L’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare. Sono innamorato”.

Da allora le cose si sono evolute, ma andiamo per gradi. Insieme dal 2020, Tananai e Sara Marino fanno sul serio. La scintilla tra loro è scattata immediatamente, pur arrivando da mondi decisamente diversi.

Sara Marino è un’architetta, laureatasi nel 2019 presso il Policlinico di Milano. Molto attiva sui social ma distante dai riflettori dello spettacolo. È lei a pubblicare più foto. Ha infatti condiviso vari scatti con il suo compagno.

I fan di Tananai hanno inoltre avuto modo di vederla nel video di Esagerata, singolo presentato dal cantante a Sanremo Giovani. Si vedono delle scarpe col tacco che colpiscono il cantante, che se ne sta seduto in auto, sul sedile del passeggero. Di fianco a lui eccola, Sara Marino.

La storia d’amore

A Le Iene aveva precisato come non convivessero. Al tempo stesso, però, aveva uno spazzolino, ciabatte e altre cose da lui, com’è normale. Totale cambio di registro a fine 2024, invece, con la decisione di condividere una casa.

“Sono andato a convivere con la mia ragazza. È un passo significativo, bello e complesso. La faccio arrabbiare ma in fondo sono romantico”.

Ha poi precisato d’avere un rapporto molto complesso con i sentimenti. Non riesce ad esprimere tutto ciò che prova e che vorrebbe tirare fuori dal suo profondo. In questo le canzoni rappresentano un mezzo d’espressione cruciale: “Riesco a dire tutto ciò che non sono in grado di tirare fuori nella quotidianità. Siccome non dico ‘ti amo’, lo dico nelle canzoni”.

Fonte: IPA

Una storia nata prima del grande successo, come spiegato al BSMT. Con lei ha vissuto la fase del grande boom discografico: “So che mi ama e io la amo, al di là degli up and down che si possono avere”.

Averla al suo fianco è stato fondamentale. Gli artisti possono montarsi la testa, raggiunta una certa fase della sua carriera e una certa fama. Tutto questo cambia la persona, che tende ad abbandonare per strada dei pezzi di sé, come amici o relazioni.

“C’è stato un momento di assestamento, in cui lei aveva le sue paranoie e io le mie. Però sto con lei per un motivo. Per me c’è stata. Abbiamo piano piano lavorato sulla mia vita, che stava cambiando e di conseguenza anche la sua. È stata una ragazza molto intelligente e sensibile. Per quello ci sto insieme”.