Tananai e Sara Marino si sono lasciati: la confessione di lei su Instagram

Fonte: IPA Tananai

Tananai e Sara Marino si sono lasciati. Ad annunciarlo su Instagram è stata proprio l’interior designer che ha rivelato di essere in cerca di una nuova casa.

Tanai e Sara Marino, l’addio e le parole di lei

L’annuncio di Sara Marino arriva dopo mesi di indiscrezioni in cui si parlava di un addio fra i due. La conferma in uno scatto pubblicato dall’architetta nelle Stories di Instagram.

In una foto infatti vediamo una scatola in plexiglass con alcuni oggetti all’interno e un foglietto in cui c’è scritto: “Casa di Sara”. La giovane ha poi scritto: “Looking for a new casetta in star bene molto presto”.

La ricerca della nuova casa sembra confermare l’addio fra Tananai e Sara Marino. I due infatti convivevano da circa un anno, ma dopo la rottura la giovane sarebbe stata costretta a cercare una nuova abitazione in cui stare.

Sara non ha aggiunto altro, ma lo scatto ha il sapore di un annuncio ufficiale e di una conferma della fine della relazione con Tananai.

L’amore fra Tananai e Sara Marino

Milanese, classe 1997 con una laurea al Politecnico e un lavoro come interior designer, Sara era riuscita a rubare il cuore del cantante. I due si erano conosciuti nel 2021 e da allora non si erano più lasciati tanto da scegliere di andare a convivere.

Ad annunciarlo, sulle colonne del Corriere della Sera, era stato proprio il cantante che aveva espresso tutto il suo amore nei confronti di Sara Marino. “Sono andato a convivere con la mia ragazza, un passo significativo, bello e complesso. La faccio arrabbiare, ma in fondo sono romantico”, aveva confessato.

Vero nome Alberto Cotta Ramusino, Tananai è sempre stato particolarmente riservato riguardo la sua vita privata. Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l’artista aveva parlato della sua relazione in modo approfondito.

Tananai aveva raccontato di essere molto innamorato di Sara Marino e aveva elogiato il carattere della ragazza, pronta a restare al suo fianco anche nei momenti più difficili.

“Ho vissuto tutto il periodo del boom con lei – aveva spiegato, confessando di aver vissuto attimi di difficoltà dopo aver raggiunto un enorme successo -. So che mi ama e io la amo, al di là degli up and down che si possono avere. Mi ha aiutato molto: la roba che poteva succedere, che è il motivo per cui finiscono un sacco di carriere, è che a un certo punto la gente si monta la testa e cambia”.

Tananai non aveva nascosto di aver avuto delle divergenze con Sara Marino, ma aveva parlato anche del sentimento forte che li univa. “Cambiare e maturare è una cosa legittima e necessaria, ma abbandonare per strada pezzi di te come amici o relazioni non ha senso – aveva spiegato -. C’è stato un momento di assestamento in cui lei aveva le sue paranoie e io avevo le mie. Però sto con lei per un motivo. Per me c’è stata, abbiamo piano piano lavorato sulla mia vita che stava cambiando e di conseguenza anche la sua, è stata una ragazza molto intelligente e molto sensibile. Per quello ci sto insieme”.