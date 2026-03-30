Tananai e Camihawke, la prima foto insieme conferma il loro amore

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IPA Camihawke e Tananai, la prima foto insieme

Dopo indizi, domande scomode e conferme a metà, ora è ufficiale: Camihawke e Tananai stanno vivendo una bellissima storia d’amore. L’influencer e il cantante di Tango, che da mesi portano avanti una relazione piuttosto riservata, hanno deciso di ufficializzarla davanti ai fan.

A farlo è stata proprio Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, attraverso un post sui social. Nessuna dichiarazione romantica, ma una foto che, finalmente, non lascia più spazio ai dubbi.

Camihawke e Tananai, la prima foto insieme

I fan di Camihawke e Tananai possono finalmente gioire. Dopo mesi in cui la notizia era nell’aria, tra indizi e mezze conferme, l’influencer ha reso ufficiale la loro relazione.

Non che prima non lo fosse davvero: Camilla Boniardi aveva già lasciato intendere che tra lei e il cantante di Sesso Occasionale ci fosse qualcosa in più.

Ora, però, dando un’occhiata al suo profilo Instagram, non ci sono più dubbi. Dopo un viaggio in Spagna, l’influencer ha condiviso un carosello di foto: locali, cibo, outfit e scorci bellissimi, accompagnati da un commento ironico perfettamente in linea con il suo stile.

Ad accendere i fan, però, è uno scatto in particolare: quello che la ritrae seduta sulla spiaggia, sorridente, abbracciata a Tananai. Lui è di spalle, ma per chi li segue è stato impossibile non riconoscerlo al primo colpo.

I commenti non si sono fatti attendere: tantissimi utenti si sono congratulati, felici di vederli finalmente insieme. Non è mancato nemmeno quello del diretto interessato: Tananai ha lasciato due semplici emoji, mantenendo il suo solito riserbo.

La storia d’amore tra Tananai e Camihawke

La foto che li ritrae insieme è solo l’ultima conferma di una storia annunciata e chiacchierata da mesi. Dopo la fine della relazione tra Camilla Boniardi e Aimone Romizi, infatti, in molti avevano iniziato a pensare che tra lei e Tananai ci fosse del tenero.

Per molto tempo, però, Camilla ha scelto di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori: i due convivono e quello in Spagna non è nemmeno il primo viaggio che hanno condiviso. I due erano infatti partiti insieme per il Messico a inizio 2026, senza però mostrare nulla che potesse confermare palesemente la loro storia. Nonostante i fan si fossero accorti che si trovavano spesso negli stessi luoghi, la coppia non aveva mai pubblicato scatti insieme.

Camilla, però, non si è mai tirata indietro quando si trattava di raccontare, anche senza fare nomi, come stesse vivendo questa nuova fase della sua vita.

Parlando dell’ultimo anno, segnato anche dalla difficile separazione dall’ex fidanzato, aveva raccontato di essere riuscita, piano piano, a ritrovare una nuova serenità. Un passo enorme dopo una storia d’amore lunga 7 anni.

Entrando nei particolari di questo nuovo momento della sua vita personale, aveva anche raccontato tra le righe il tipo di relazione che vive oggi: “A me piace passare molto tempo con la persona che amo. Sarebbe meglio che alcune cose rimanessero nell’intimità di ciascuno. Il rapporto non deve essere mai fraterno e bisogna mantenere accesa l’attrazione. Se penso alla mia situazione attuale — ha aggiunto — il dialogo è sempre stato la base. Bisogna parlare di tutto”.