IPA Sara Marino e Tananai

Sara Marino, ex di Tananai, fa discutere con un gesto che vale più di mille parole. La giovane infatti ha immortalato su Instagram una foto in cui getta nella spazzatura il disco dell’artista. Uno scatto che ha fatto molto discutere i fan del cantante e gli addetti ai lavori, ma che racconta, soprattutto, una storia d’amore terminata – sembra – nel peggiore dei modi.

Sara Marino, la ex di Tananai butta il suo disco nella spazzatura

Che la relazione fra Tananai e Sara Marino non fosse finita bene era stato chiaro sin da subito. La giovane infatti aveva pubblicato su Instagram – dopo settimane in cui si parlava di una crisi – delle foto che raccontavano il suo trasloco. “Looking for una nuova casetta in cui stare bene molto presto”, aveva scritto. La relazione fra i due era iniziata nel 2020 quando Tananai stava ancora costruendo la sua carriera, fra canzoni ed esibizioni.

Sara era rimasta sempre al suo fianco, supportandolo nel realizzare quel sogno. Poi era arrivato il successo, ma anche i tour, i concerti e una distanza che si era fatta, fra i due, sempre più grande.

A parlare della storia d’amore, ospite di Gianluca Gazzoli, era stato lo stesso Tananai. “Ho vissuto tutto il periodo del boom con lei – aveva rivelato -. So che mi ama e io la amo, al di là degli up and down che si possono avere. Mi ha aiutato molto: la roba che poteva succedere, che è il motivo per cui finiscono un sacco di carriere, è che a un certo punto la gente si monta la testa e cambia”.

“Cambiare e maturare è una cosa legittima e necessaria – aveva aggiunto -, ma abbandonare per strada pezzi di te come amici o relazioni non ha senso. C’è stato un momento di assestamento in cui lei aveva le sue paranoie e io avevo le mie. Però sto con lei per un motivo. Per me c’è stata, abbiamo piano piano lavorato sulla mia vita che stava cambiando e di conseguenza anche la sua, è stata una ragazza molto intelligente e molto sensibile. Per quello ci sto insieme”.

Il nuovo amore di Tananai e Camihawke

La reazione di Sara Marino, pronta a cancellare tutto del suo ex fidanzato, potrebbe essere legata anche alla notizia di una storia d’amore fra Tananai e Camihawke. Dopo settimane di indiscrezioni infatti i due hanno scelto di uscire allo scoperto confermando che sarebbe nato qualcosa di speciale fra loro.

La conferma era arrivata, poche settimane fa, da Camilla Boinardi, influencer e attrice, che aveva raccontato di aver scoperto, dopo la rottura con Aimone Romizi, una persona splendida come Tananai. “Diciamo che è un periodo dove sono molto felice – aveva rivelato a Fanpage -. Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”.

“Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose”, aveva concluso.