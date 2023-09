Tananai per la prima volta con la fidanzata a un evento: chi è Sara Marino

Della vita privata di Tananai sappiamo davvero molto poco. Diventato famoso dopo Sanremo 2022, oggi il cantante è molto seguito, ma comunque deciso a mantenere privati tutti i dettagli di quello che succede nella sua vita fuori dal palco. Sappiamo però che il romantico ragazzo di Tango, canzone che gli ha fatto guadagnare un quarto posto a Sanremo 2023, non è single. Tananai è infatti legato sentimentalmente a Sara Marino, con cui ha partecipato alla sfilata Diesel per la Milano Fashion Week.

Tananai e Sara Marino: la prima uscita pubblica ufficiale

Era il 2022 quando Tananai aveva raccontato per la prima volta di essere fidanzato. In un’intervista a Le Iene aveva parlato di Sara Marino, di cui in quel momento non aveva fatto il nome, con parole molto dolci.

“Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato”.

Solo dopo Sanremo 2023 il cantante aveva deciso di rendere pubblico il nome di quella ragazza così particolare. Dei due si sa poco o nulla: comparsi insieme solo in giro per Milano in qualche foto dei paparazzi o sul profilo Instagram di lei, la loro storia non è mai entrata nel gruppo di quelle più discusse dai fan. Lui, poco attivo sui social e molto riservato, non ha mai condiviso foto né ha raccontato altro su di lei.

Finalmente, mercoledì 20 settembre i due innamorati per la prima volta hanno deciso di uscire allo scoperto in maniera ufficiale: Tananai e Sara Marino si sono fatti immortalare ufficialmente insieme alla sfilata Primavera Estate 2024 di Diesel alla Milano Fashion Week 2023.

Chi è Sara Marino

La ragazza che fa girare la testa di Tananai è tutto fuorché famosa. Sara Marino infatti una giovane ragazza milanese che ha studiato architettura e si è laureata nel 2019 al Politecnico di Milano. Ora si descrive come un architetto junior. Di lei non sappiamo molto, se non che Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, ne è molto innamorato e, nonostante rimanga molto riservato quando si parla della sua vita sentimentale, non manca di dimostrarlo all’interno delle sue canzoni. Lei pare essere molto presente anche per ciò che riguarda la vita artistica del cantante. Sempre durante l’intervista a Le Iene, il ragazzo di Sesso occasionale aveva raccontato che gli occhi più attenti avrebbero potuto notarla all’interno di un suo video. “Ha partecipato al mio videoclip Esagerata: lei è quella che mi prende a calci.”

Lo scorso marzo ha poi raccontato ai microfoni di Radio Deejay di averle dedicato una strofa in Sci@ll@, canzone che ha cantato insieme a Tha Supreme.

“C’è Saretta nel mio bagno

Questa notte me la mangio

La mia tipa è un architetto, che bello

Può ricostruire i club che ho distrutto”.

Tananai dedica i suoi premi alle altre donne della sua vita

Tananai negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio idolo musicale: la sua fama non si è fermata all’esibizione diventata virale di Sanremo 2022 e al quarto posto ottenuto a Sanremo 2023. Nonostante sia timido e riservato, è impossibile non notare la sua dolcezza, di cui ha dato esempio anche durante i Tim Music Awards. Durante la serata di alcuni giorni fa, il cantante ha cercato tra il pubblico la madre e la sorella e ha consegnato loro i premi ricevuti. “Per la grande pazienza e per tutto il supporto che mi avete dato.”