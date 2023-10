Fonte: Getty Images Camihawke

I suoi fan più accaniti la ricordano dai tempi dei primi video su Facebook, Youtube e Snapchat: con i suoi lunghi capelli rossi e uno spiccato senso dell’umorismo, Camihawke, all’anagrafe Camilla Boniardi, aveva iniziato a creare i suoi primi contenuti per tenere compagnia ai giovani studenti in crisi. Tra una ricetta salva pranzo e un racconto divertente sulle difficoltà nel preparare gli esami universitari, Camilla ha capito molto presto che quel passatempo sarebbe potuto diventare il lavoro della sua vita. A distanza di anni, Camihawke è ora una dei content creator più seguiti di Instagram: sempre solare e molto ironica, ha deciso di dare una spinta in più alla sua carriera portando a teatro Il saggio di fine anno, uno spettacolo che ha riempito di gioia e risate i suoi fan, ma anche i suoi amici e colleghi più stretti. Tra di loro anche Guglielmo Scilla, da sempre molto amico di Camihawke, che ha voluto regalarle una dedica molto speciale.

Camihawke: la dedica di Guglielmo Scilla per “Il saggio di fine anno”

Uno dei principali motivi per cui Instagram ci piace moltissimo è che possiamo rilassarci e svagarci con i video dei content creator che più amiamo. E se poi i nostri preferiti si uniscono per creare reel divertenti, la cosa ci piace ancora di più. È il caso di Camihawke e Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh, che da ormai molti anni trasportano la loro amicizia anche sul web, creando spesso contenuti divertenti per i propri fan. I due sono legati da sempre: amici fin dagli inizi della loro carriera digitale, i due si vedono spesso, e insieme producono dei contenuti davvero divertenti. Non c’è nulla di più bello di poter lavorare con i propri amici, soprattutto se l’intesa, anche lavorativa, risulta sempre vincente. Ne hanno dato prova i due, che insieme hanno calcato il palco del Teatro San Babila di Milano per i tre spettacoli del 6, 7 e 8 ottobre de Il saggio di fine anno, spettacolo che Camihawke ha ideato con Show Reel Factory.

Una vera e propria prima volta per Camihawke, che con il suo spettacolo ha messo da parte le ansie da palcoscenico e, dopo aver preso parte al cooking show di Rai 2 Nella mia cucina con Carlo Cracco, ha debuttato come attrice di teatro: al suo fianco, il suo amico Guglielmo, che alla fine di queste prime tre serate ha voluto dedicare alla creator delle parole molto dolci. “Esistono esperienze che hanno la potenza di unire trasversalmente la felicità. Come una torta a strati, uno più buono dell’altro. Lo spettacolo di Camihawke per me è stato questo. È stato magico che una persona che stimo mi chiedesse di prendere parte a un momento così importante per la propria carriera, lavorare con professionisti e amici, dover nascondere il nostro segmento durante questi mesi, trollare chi non ha visto lo show con le nostre recensioni, ma sopra ogni cosa, è stato un privilegio poter vedere brillare la sorella che non ho mai avuto da così vicino, consapevole di tutte le paure che si hanno nel compiere un passo così importante. Cami, questo è solo l’inizio. Non dimenticarlo mai: sul palco, dietro le quinte o in platea, ci sarò sempre. Per te e solo per te. Adesso, però, tieni a mente che ho un carnet di favori da chiederti da ora fino al 2038 e tu muta.”

Camihawke: le date del suo “Saggio di fine anno”

Dopo il soldout delle prime tre date del suo spettacolo, Camihawke porterà il suo Saggio di fine anno per i teatri di tutta Italia. La creator ha deciso infatti di aggiungerne alcune per permettere a tutti i suoi fan di vederla calcare i palcoscenici e divertirsi con lei. Dello spettacolo ha raccontato: “Il saggio di fine anno è il momento in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione, e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto”.

