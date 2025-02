“Camihawke e Aimone Romizi si sono lasciati”: gli indizi sulla presunta rottura

Camihawke e Aimone Romizi, separazione in vista: indizi social chiari, carriere lontane e reazioni del pubblico diviso tra nostalgia e ironia

Fonte: IPA Camihawke

Lei sempre impegnata tra palco, podcast e letteratura sofisticata quanto basta, lui che non regala brividi musicali da troppo tempo ormai: Camihawke e Aimone Romizi sembravano la classica coppia indie da copertina: insieme bellissimi, innamorati e con tantissimi viaggi insieme all’attivo.

Col 2025 invece i loro silenzi social hanno acceso la miccia di una separazione che sembra certa. In assenza di dichiarazioni ufficiali, i follower più annoiati continuano a monitorare distrattamente il logorante teatrino social.

Indizi social che suggeriscono la separazione

Instagram, specchio fedele dei drammi sentimentali, stavolta racconta una storia che tiene i detective digitali incollati agli schermi. Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, ha deciso di rimuovere Aimone Romizi dai suoi follower, mentre lui, con apparente distacco romantico o forse con più maturità, mantiene intatto il collegamento. Una mossa social che profuma decisamente di addio definitivo.

Le interazioni sono ridotte al silenzio più totale, senza più scambi di like, commenti ironici o cuoricini virtuali. I due hanno smesso di scambiarsi like, commenti ironici o cuoricini virtuali. I loro profili Instagram, una volta così legati da sembrare la stessa serie tv indie, oggi appaiono distanti come due continenti separati da oceani digitali.

La prova più significativa: Sanremo 2025

Durante l’ultimo Festival di Sanremo, sia Camihawke che Aimone Romizi hanno brillato per la loro capacità di schivarsi con destrezza olimpionica. Nessun selfie a due, nessun boomerang in coppia, neanche una timida storia Instagram a testimoniare incontri clandestini dietro le quinte.

Per una coppia che in passato faceva della presenza social condivisa quasi una filosofia di vita, questa strategia del silenzio dice molto più di un comunicato stampa.

Carriere divergenti e possibili motivazioni della rottura

I soliti ben informati parlano di carriere inconciliabili: da un lato Camihawke, influencer tuttofare, sempre sospesa con mille progetti tra podcast, spettacoli, libri e adv; dall’altro Aimone Romizi, ancora fedele al suo ruolo di frontman indie dei Fast Animals and Slow Kids, anche se le melodie convincenti scarseggiano da qualche anno. Carriere che prendono velocità diverse, trasformando quella che sembrava una perfetta storia d’amore social in una convivenza da salotto separato.

Camihawke, nel frattempo, tra performance teatrali con il fedelissimo Guglielmo Scilla e podcast registrati con Alice Venturi, continua a disseminare indizi sulla sua nuova vita senza Aimone.

Proprio lei, sempre pronta a sfoggiare umiltà culturale, ha condiviso una citazione molto personale dal recente romanzo di Haruki Murakami, La città e le sue mura incerte: “Ci sono libri che per lo stato d’animo con cui li leggi, te li ricorderai per sempre. Questo è uno di quelli”. Una lettura intensa e introspettiva, che esplora temi di amore e perdita, perfetta per accompagnare il mood malinconico di una influencer ora probabilmente single.

La reazione del pubblico sui social

Il pubblico, come sempre, si è prontamente schierato in tifoserie opposte. Da una parte i romantici sconsolati che vivono la separazione quasi come un lutto personale. Dall’altra i fan più cinici e pungenti, felicissimi di vedere Romizi finalmente libero di riscoprire la sua vena musicale originaria.

Qualcuno affonda persino il coltello con commenti al vetriolo: “Coppia indie palesemente lasciatasi da tempo io aspetto solo il prossimo album di lui” oppure “Ah ma Camihawke e Aimone Romizi non stanno più insieme, vivaddio, i Fask torneranno a essere ascoltabili“. Intanto Romizi, con il suo iconico mullet reduce da un viaggio in Costa Rica, è tornato a Perugia, dove i fan già si pregustano il ritorno di melodie meno scontate.