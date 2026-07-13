Con la grazia di una divinità greca e la grinta di una trendsetter, Zendaya ha sfilato per le strade della Grande Mela risvegliando una delle tendenze più grintose di sempre

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Zendaya a New York

Quando pensavamo che questa estate fosse semplicemente particolarmente calda, non avevamo ancora fatto i conti con Zendaya: per l’epico — e da intendere in senso letterale — press tour di Odissea, l’icona di stile sta letteralmente infiammando strade e red carpet. Tanto che c’è chi di “method dressing” non ne può più. A Manhattan, ad esempio, l’attrice ha ben pensato di trasformare l’ingresso degli studi del The Today Show nella sua personalissima passerella d’alta moda, una ambientata nell’antica Grecia.

Zendaya, che a Manhattan ci ha fatto riscoprire l’amore per i sandali gladiatore

In attesa del debutto nelle sale, il tour promozionale di Odissea, o The Odyssey, che dir si voglia, ci sta senz’altro regalando grandi gioie sul fronte dello stile: basti pensare che le splendide donne comprese nel cast del grandioso colossal di Christopher Nolan sono addirittura riuscite a risvegliare la passione generale per l’estetica dell’antica Grecia, fenomeno che non si vedeva nella moda dal 2022.

Nella Grande Mela, ancora una volta, Zendaya e il suo visionario stylist Law Roach hanno deciso di non lasciare nulla al caso: in un momento in cui il concetto di “method dressing” è stato spinto verso vette divine, il duo delle meraviglie ha pescato a piene mani dagli archivi storici dell’haute couture italiana recuperando un piccolo grande capolavoro firmato Alberta Ferretti.

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Parliamo di un mini abito bianco proveniente dalla collezione Primavera 2008 del brand, autentico inno alla leggerezza, caratterizzato da una scollatura generosa sul décolleté ed una serie di drappeggi fluidi sulla silhouette. Una pioggia di frange metalliche oscillava ad ogni passo, catturando la luce del sole mattutino e rendendo l’attrice una sorta di scultura greca in movimento.

Il vero colpo di fulmine dell’intero look, quel dettaglio che ha scatenato i flash dei fotografi e acceso il mondo del fashion, è stata senza ombra di dubbio la scelta delle scarpe: temporaneamente riposte nell’armadio le leggendarie Louboutin color gesso dal tacco vertiginoso, ecco sorgere ai suoi piedi un paio di scenografici sandali gladiatore firmati Sophia Webster.

Alti fino al polpaccio, metallici e luccicanti, questi hanno ufficialmente decretato il clamoroso ritorno di una tendenza sopita da fin troppo tempo. Una scelta audace, graffiante e insieme incredibilmente glamour, capace di spezzare la delicatezza della mise con un tocco di fiera femminilità.

Cascata di ricci e total white per l’estate 2026

A coronare questo autentico trionfo di stile ci ha pensato poi un beauty look a dir poco esplosivo, riproposto tale e quale qualche ora dopo in combo ad un total white da manuale.

Niente raccolti severi o lunghezze specchiate, stavolta la parola d’ordine è stata volume: l’iconico taglio corto della moglie di Tom Holland è stato tramutato, come per magia, in una meravigliosa cascata di ricci stretti, definiti e vaporosi, ad incorniciarle il viso con una freschezza squisitamente estiva.

IPA

Un’acconciatura sbarazzina ma curata nei minimi dettagli, questa, illuminata solo da un make-up super luminoso e da alcuni raffinatissimi gioielli d’oro della maison italiana Fope.

Sfilando per New York con la grazia di una divinità e la grinta di una trendsetter, Zendaya ci ha confermato che la grande attesa per vederla nei panni di Atena sul grande schermo è più che giustificata: l’estate 2026 ha ufficialmente la sua regina, una che indossa con disinvoltura i gladiators.