Zendaya a Roma abbandona il total black: l’abito vintage di Versace ha i colori di Spider-Man

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Zendaya

Zendaya sa sempre come affrontare un red carpet e lo ha dimostrato ancora una volta nella tappa romana del tour promozionale di Spider-Man: Brand New Day, dove ha sfilato insieme al marito Tom Holland, protagonista della saga sull’Uomo Ragno. Lei, che ha fatto del method dressing un cavallo di battaglia, non ha deluso i fan e dopo aver sfoggiato un abito con decorazioni a ragnatela per la premiere serale, ha incantato tutti al photocall con un look due pezzi vintage di Gianni Versace nei colori più riconoscibili dell’universo di Peter Parker: il rosso e il blu.

Zendaya a Roma, il look Versace cita Spider-Man

Il cambio di passo si è notato subito. Dopo outfit scuri, eleganti e spesso total-black visti agli ultimi red carpet promozionali, Zendaya ha portato nella Capitale una ventata di colore con un due pezzi d’archivio Gianni Versace proveniente dalla collezione Autunno/Inverno 1997. Una scelta tutt’altro che casuale, soprattutto considerando che dietro i suoi look c’è ancora una volta Law Roach, lo stylist che ha trasformato il method dressing in una forma d’arte estremamente pop.

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Il completo, realizzato in tessuto scintillante, unisce un top corto rosso a una minigonna color block nei toni del blu e del rosso. L’effetto è immediato: il riferimento al costume di Spider-Man è chiaro, ma non didascalico. Non serve una ragnatela stampata – che comunque ha sfoggiato alla premiere serale del film – o un logo in bella vista. Zendaya comunica tutto attraverso i colori, lasciando che siano i fan a decifrare il messaggio.

L’abito ha una storia speciale

Il fascino del look non sta solo nel legame con il film Marvel. La collezione Versace del 1997 ha infatti un valore particolare nella storia della maison, perché appartiene a uno degli ultimi capitoli creativi firmati da Gianni Versace prima della sua morte. Indossarla oggi, durante un tour globale e in una città come Roma, aggiunge al look un’allure ancora più preziosa.

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Zendaya ha completato l’outfit con décolleté bianche Christian Louboutin, gioielli super shiny e un orologio Rolex. Una scelta pulita che punta tutta l’attenzione sul completo rosso e blu. Del resto, quando un abito racconta così tanto, aggiungere troppo sarebbe stato quasi un peccato.

Zendaya e Tom Holland: la coppia che ci fa innamorare

Accanto a lei c’era lui, Tom Holland, il supereroe protagonista che ha conquistato Zendaya sia sul set – dove lei interpreta MJ, amore di Peter Parker – sia nella vita privata. I due sono una delle coppie più belle di Hollywood, sicuramente la più affiatata e molto del loro fascino arriva anche e soprattutto da una discrezione quasi totale. Non amano mostrarsi troppo in pubblico ma quando lo fanno gli occhi sono solo per loro: belli da morire, innamorati e ormai molto più che semplici fidanzati.

Proprio l’attore di Spider-Man ha infatti confermato il matrimonio da pochi giorni, mettendo la parola fine alle tanti voci che si sono rincorse per settimane. Intervistato da Esquire sulle immagini generate con l’intelligenza artificiale che mostravano le presunte nozze, alla domanda “ha dovuto rassicurare i suoi familiari?” ha risposto semplicemente: “No perché erano tutti lì”. Aggiungendo poi: “Questo è tutto quello che avrete”. Ma noi ci accontentiamo.