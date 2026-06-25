Zendaya, una t-shirt (vintage) di Spider-Man e niente più: è colpo di scena alla prima di Parigi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Zendaya al photocall parigino di "Spider-Man: Brand New Day"

Provocazione o nonchalance? Forse entrambe: dopo aver lasciato tutti di stucco per l’ennesima volta con quel leggendario abito d’archivio Giorgio Armani a Roma, una mossa decisamente da lei, Zendaya ha preferito cambiare del tutto strada per il photocall parigino di Spider-Man: Brand New Day. Quello servito dall’icona di stile nella Città delle Luci è il ritratto più fedele del colpo di scena, nonché la prova schiacciante che il buon gusto non si compra, tantomeno per 34,99 dollari.

Diciamocelo: nessun altro avrebbe potuto calcare un red carpet con addosso una semplice t-shirt, vintage e acquistata su eBay per una cifra irrisoria per giunta, con tanta classe. D’altra parte chi detto che per brillare davanti ai flash dei fotografi serva un budget a sei zeri?

Zendaya, la sua t-shirt vintage per “Spider-Man: Brand New Day” ci dimostra che lo stile non ha prezzo

Il press tour del nuovo capitolo della saga di Spider-Man ci aveva già abituati a plot twist sartoriali a dir poco straordinari. Nelle tappe precedenti Zendaya ed il suo inseparabile, visionario stylist Law Roach avevano decisamente portato il concetto di “method dressing” al livello superiore a colpi di scenografici pezzi d’archivio, tra ragnatele e richiami chiarissimi all’universo dei fumetti Marvel. Per conquistare la Ville Lumière, però, la coppia d’oro dello show business ha deciso di giocarsi la carta dell’imprevedibilità assoluta, e ribaltando completamente il tavolo.

Con la sua aura regale di sempre, l’attrice si è presentata davanti ai fotografi indossando una semplice t-shirt vintage oversize dalla stampa raffigurante il celebre eroe mascherato, portata come se fosse un mini abito — uno haute couture — e assolutamente nient’altro. Nessuno strascico imponente, nessuna applicazione preziosa, nessun pantalone sartoriale: solo due gambe infinite e un paio di scarpe con il tacco.

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Il capo in questione, un comunissimo modello grigio antracite, non è affatto un pezzo introvabile tratto da una qualche memorabile collezione del passato bensì un merchandise originale prodotto dal brand Mad Engine nel lontano 2012.

La vera bomba, invero, quella che ha fatto immediatamente impazzire la rete, è la sua provenienza: è stato lo stesso stilista americano, tradendo un certo orgoglio, a svelarne i dettagli salienti su Instagram al motto di “Style doesn’t always have to cost a fortune”.

Lo scontrino condiviso nelle Stories prova l’acquisto su eBay per la modica cifra di trentaquattro dollari e novantanove centesimi. Poco più di trentadue euro, dunque, per un gran successo. L’unico e solo tocco parigino della mise? Le décolleté Christian Louboutin bianco gesso ai piedi della nostra MJ Jones-Watson, di cui avevamo oltretutto già fatto la conoscenza.

Come una banale maglietta è diventata un inno alla moda sostenibile

Una mossa, questa, che non vuole rappresentare solo un tributo giocoso al film — uno da vera nerd, se vogliamo dirla tutta, per cui non possiamo che amarla ancor di più — ma una vera e propria dichiarazione d’amore alla moda circolare, accessibile e sostenibile.

Inutile dire come in pochi minuti lo scatto abbia fatto il giro del mondo, scatenando una caccia selvaggia nei meandri delle piattaforme di reselling online, dove collezionisti e fan stanno già facendo a gara per accaparrarsi lo stesso iconico pezzo, ma non solo. Assurdo pensare a come, con un banalissimo outfit da mercatino dell’usato sfoderato per l’occasione giusta, Zendaya sia riuscita a ridefinire e ridimensionare l’idea di lusso, dimostrando che l’attitudine conta infinitamente più del cartellino del prezzo.