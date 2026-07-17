Re Carlo festeggia Camilla che condivide per i 79 anni un nuovo ritratto ufficiale, e affoga i dispiaceri e le preoccupazioni con una pinta di birra

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Re Carlo e Camilla

Re Carlo festeggia il 79esimo compleanno della Regina Camilla che per l’occasione ha presentato un nuovo ritratto ufficiale. Per il Sovrano sono state giornate intense, tra l’incontro con Harry e i nipotini, l’eliminazione dell’Inghilterra dai Mondiali e gli impegni istituzionali, tanto che ha sentito la necessità di affogare dispiaceri e preoccupazioni con una pinta di birra e di scherzarci su.

Re Carlo, la nuova foto per i 79 anni di Camilla

In occasione del suo compleanno, Buckingham Palace ha pubblicato un nuovo ritratto della Regina Camilla che è nata appunto il 17 luglio 1947. La fotografia è stata realizzata dal fotografo reale Chris Jackson, nel Salone di Stato del Castello di Hillsborough, nell’Irlanda del Nord, durante la visita delle Loro Maestà lo scorso maggio.

Nella foto, Camilla indossa una spilla a forma di farfalla con diamanti e zaffiri, donata alla defunta Regina Elisabetta a Birmingham nel febbraio del 1977. La Sovrana indossa un elegante abito blu brillante finemente ricamato lungo lo scollo e sorride serena davanti all’obiettivo.

Regina Camilla, gli auguri di Kate Middleton e William

Come accade per tutti i compleanni reali, i membri della Famiglia Reale condividono i loro auguri sui profili social ufficiali. Così è accaduto per Camilla.

Infatti, William e Kate Middleton hanno inviato il loro messaggio attraverso Instagram, ripostando il suo ritratto ufficiale nelle storie: “Auguriamo a Sua Maestà la Regina un felicissimo compleanno! 🎂”.

Regina Camilla, il regalo speciale per il compleanno

I festeggiamenti per il compleanno di Camilla si svolgono in forma privata, ad eccezione appunto del ritratto che è stato condiviso da Palazzo. Ma sappiamo che la Regina ha voluto fare un regalo speciale ai bambini britannici, tra i 10 e gli 11 anni, proprio in occasione del suo genetliaco.

Gli studenti del Regno Unito riceveranno entro la fine dell’anno un libro di Katherine Rundell. Ogni volume reca un timbro reale sulla copertina e un messaggio personale della Regina all’interno. Il dono non è casuale, ma è stato scelto per celebrare l’Anno Nazionale della Letteratura 2026 di cui Camilla è promotrice.

Re Carlo, l’incontro segreto con Harry e il ruolo di Camilla

Il compleanno di Camilla cade una settimana dopo lo storico incontro di Re Carlo con Harry, Meghan Markle e i nipotini Archie e Lilibet, che si è tenuto a Highgrove House. Il colloquio è stato confermato dal Palazzo solo a cose fatte. Non si sa nulla su come si sia svolto, su quello che si sono detti e non sono state pubblicate foto.

Sicuramente, è stato un momento importante per Carlo. Infatti, era dal 2022 che non vedeva i nipoti e nemmeno Meghan.

Camilla ha avuto un ruolo fondamentale in questo riavvicinamento. Pare che al colloquio fosse presente anche lei. In passato invece era stata esclusa. “Lei è una parte imprescindibile della vita di Carlo“, ha Catherine Mayer, esperta in questioni reali. “Non ci sarà alcuna riconciliazione con lui senza di lei”, ha aggiunto sottolineando come sia importante mantenere la massima riservatezza su questo incontro se si vuole una effettiva riconciliazione.

Re Carlo ci beve su

Come detto, non sappiamo cosa Carlo e Harry si siano detti e come sia andato l’incontro. Può essere che il Principe faccia tra qualche giorno una delle sue rivelazioni bomba che poi il Palazzo deve prontamente smentire.

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Ma intanto il Re si è consolato con una bella pinta di birra. Carlo e Camilla infatti hanno visitato il pub Hall and Woodhouse Badger Brewery nel Dorset. E lì il Re ha provato a spillare una birra e poi ne ha approfittato per assaggiarla, scherzando: “Una buona giornata per affogare qualche dispiacere”. La frase era riferita alla sconfitta dell’Inghilterra alla semifinale dei Mondiali contro l’Argentina. Ma potrebbe avere anche un altro senso e riguardare suo figlio Harry.