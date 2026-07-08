Beatbot Sora 30: il robot per piscina che fa (quasi) tutto da solo

Beatbot Sora 30

Il Beatbot Sora 30 è uno dei modelli di punta della nuova linea Sora di Beatbot, brand in rapida crescita nel settore della robotica per piscine. Per la cronaca: ha vinto l'iF Design Award 2026, non solo per l'estetica ma per come è stato ripensato il concetto stesso di pulizia della piscina.

Funziona senza fili (addio cavi, sì!) e pulisce fondo, pareti, linea di galleggiamento e anche le zone a bassa profondità come gradini e scalette. È compatibile con piscine di qualsiasi forma e materiale (interrate, fuori terra, in calcestruzzo, vinile o fibra di vetro) e copre superfici fino a 300 m².

La potenza di aspirazione è di 25.700 litri all'ora, con un cestello filtrante da 6 litri e una batteria da 10.000 mAh che garantisce fino a 5 ore di autonomia. Si ricarica completamente in circa 4,5 ore. Il tutto gestito tramite l'app Beatbot, disponibile per Android e iOS.