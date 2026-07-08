Beatbot Sora 30: il robot per piscina che fa (quasi) tutto da solo

Ammettiamolo: avere una piscina è un piccolo lusso, pulirla può essere una piccola impresa. Richiede tempo, pazienza e, spesso, una discreta dose di fatica. Poi, negli ultimi anni, sono arrivati i robot come il Beatbot Sora 30, e le cose sono decisamente cambiate.
Lo abbiamo testato per settimane su una piscina di medie dimensioni, osservandolo lavorare su fondo, pareti e linea dell’acqua, in modalità autonoma. E dobbiamo dire che l’esperienza è stata decisamente positiva. Non è un robot perfetto ma per la gran parte di voi che ha una piscina è una scelta che difficilmente vi deluderà.
La cosa che ci ha convinte di più? La semplicità. Dall’installazione alla manutenzione, il Sora 30 per darvi una mano nella pulizia quotidiana della piscina non implica nulla di complicato. Potremmo dire letteralmente che: lo metti in acqua, premi avvia, e lui pensa al resto.
Beatbot Sora 30
Il Beatbot Sora 30 è uno dei modelli di punta della nuova linea Sora di Beatbot, brand in rapida crescita nel settore della robotica per piscine. Per la cronaca: ha vinto l'iF Design Award 2026, non solo per l'estetica ma per come è stato ripensato il concetto stesso di pulizia della piscina.
Funziona senza fili (addio cavi, sì!) e pulisce fondo, pareti, linea di galleggiamento e anche le zone a bassa profondità come gradini e scalette. È compatibile con piscine di qualsiasi forma e materiale (interrate, fuori terra, in calcestruzzo, vinile o fibra di vetro) e copre superfici fino a 300 m².
La potenza di aspirazione è di 25.700 litri all'ora, con un cestello filtrante da 6 litri e una batteria da 10.000 mAh che garantisce fino a 5 ore di autonomia. Si ricarica completamente in circa 4,5 ore. Il tutto gestito tramite l'app Beatbot, disponibile per Android e iOS.
- Facilissimo da configurare e da usare ogni giorno
- Ottimo rapporto qualità/prezzo per le prestazioni offerte
- Pulisce a fondo anche piscine di grandi dimensioni (fino a 300 m²)
- Autonomia della batteria eccellente: fino a 5 ore per ciclo
- Richiede un minimo di dimestichezza tecnologica, soprattutto nella gestione dell'app
- Senza copertura Wi-Fi a bordo piscina, altrimenti alcune funzioni dell'app non sono disponibili
- Chi ha esigenze molto avanzate potrebbe preferire il modello top di gamma Sora 70
Potenza e pulizia: ci ha sorpreso
La potenza di aspirazione è la prima cosa che si nota. Il Sora 30 raccoglie foglie, sabbia, detriti e anche le particelle più fini senza intasarsi e senza dover passare due volte sullo stesso punto. Lo abbiamo testato anche in giorni con più sporco del solito, e non ci ha mai deluso. Uno dei dettagli che abbiamo apprezzato di più è la tecnologia SonicSense™: il robot è dotato di sensori a ultrasuoni che gli permettono di "vedere" le pareti prima di colpirle, muovendosi in modo fluido anche nelle zone più strette. Funziona bene anche sui gradini e nelle aree con poca acqua, fino a circa 20 centimetri di profondità.
La batteria dura davvero tanto: abbiamo registrato sessioni fino a 4,5 ore con una sola carica, più che sufficiente per due cicli di pulizia completi nella stessa giornata su una piscina di medie dimensioni.
Una chicca: quando finisce, torna a galla da solo
Questa è decisamente la funzione che ci ha fatto innamorare. A fine ciclo, il Sora 30 sale autonomamente in superficie e "parcheggia" a pelo d'acqua vicino al bordo della piscina. Niente aste, niente ganci, niente contorsioni per recuperarlo dal fondo. Ti avvicini, lo afferri dalla maniglia e il gioco è fatto.
Sembra un dettaglio, ma chi ha mai dovuto recuperare un robot subacqueo sa quanto possa diventare frustrante. Con il Sora 30, questo problema semplicemente non esiste. E lo stesso vale se la batteria si scarica durante la pulizia: sale comunque in superficie, senza affondare.
Facilità d'uso: promosso, con pochissimi "ma"
Il settaggio iniziale è semplice e rapido: in pochi minuti il robot è pronto all’uso. L'app Beatbot è intuitiva e permette di scegliere tra tre modalità di pulizia (pavimento, standard e ECO) e di consultare lo storico delle sessioni.
Un'avvertenza importante per chi è meno esperto di tecnologia: l'app funziona bene tramite Wi-Fi, quindi se la zona piscina non ha una buona copertura di rete, alcune funzioni (come il controllo remoto) non saranno disponibili. Non è un limite grave - il robot funziona benissimo anche in autonomia - ma vale la pena saperlo prima.
Anche la manutenzione del filtro è semplice: il cestello si estrae facilmente e si sciacqua sotto l'acqua corrente in pochi secondi. L'unica nota: nelle zone con angoli molto stretti, può capitare che qualche detrito resti nell'angolo, ma è facilmente recuperabile con un retino.
Beatbot Sora 30
Conclusioni
Il Beatbot Sora 30 è un robot per piscina che ci sentiamo di definire serio, potente e - cosa non scontata - davvero facile da usare. Pulisce bene, dura a lungo, e la funzione di galleggiamento a fine ciclo è uno di quei dettagli che, una volta provati, non si vorrebbe più fare a meno.
L'unica riserva è per chi è alle prime armi con la tecnologia: l'app richiede un minimo di confidenza e una buona connessione Wi-Fi a bordo piscina. Ma se siete già abituati a gestire i vostri dispositivi smart da smartphone, non avrete nessun problema. E il prezzo, considerando quello che offre, è più che giustificato.