Il robot lavapavimenti Lefant è il top di gamma per una casa pulita e in ordine e sarà tuo a meno di 400 euro grazie all’offerta imperdibile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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I robot aspirapolvere sono elettrodomestici insostituibili nelle nostre case, ma per essere davvero efficienti non possiamo di certo accontentarci di un semplice apparecchio, ma rivolgerci ai top di gamma. Il non plus ultra in questo campo è il Lefant M3 Ultra Robot dotato di tutto quello che stai cercando da un apparecchio per la pulizia della casa, più un elemento extra: il prezzo contenuto. Il brand cinese, infatti viene spesso incontro ai suoi clienti applicando sconti interessanti sui propri apparecchi, ma con questo modello ha voluto andare oltre dandoti la possibilità di acquistare un apparecchio del valore di 1300 euro a quasi 400. Praticamente grazie allo sconto del 71% potrai risparmiare circa 1000 euro e avere la casa sempre in ordine. Un affare che sembra irreale e a cui è impossibile dire di no.

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Lefant M3 Ultra Robot è perfetto nelle case di piccole dimensioni

Il robot aspirapolvere è l’apparecchio più efficiente in circolazione, ma il più delle volte la sua base di ricarica e svuotamento ha dimensioni eccessive che spinge a desistere dall’acquistarlo se viviamo in un appartamento di piccole dimensioni. Con Lefant M3 Ultra Robot non solo il prezzo è mini, ma lo sono anche le dimensioni del robot e della base. Piccolo e compatto puoi metterlo in un angolo della casa e non accorgerti neanche della sua presenza grazie al design total black elegante e adatto a ogni ambiente.

Pulizia e aspirazione estrema

Se per quanto riguarda le dimensioni Lefant ha fatto le cose in piccolo, per quel che concerne le peculiarità non ha badato a limiti. Partendo dall’aspirazione il robot ha una potenza ciclonica che arriva a 23000Pa, progettata per rimuovere anche lo sporco più resistente come piccoli granelli di polvere e peli di animali, difficili da catturare con le tradizionali scope elettriche su qualsiasi superficie in particolare su tappeti o moquette.

La spazzola centrale a V, nella versione M3 Ultra Robot è stata pensata con un doppio pettine anti-groviglio che raggruppa lo sporco al centro separando accuratamente i capelli e le fibre così da evitare che rimangano incastrati nel robot.

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Anche per la fase del lavaggio il robot si rivela uno dei migliori sul mercato perché ha doppi Mop rotanti a 200 giri/min che con la pressione costante sul pavimento eliminano le impronte, le macchie secche e qualsiasi residuo oleoso. Nel momento in cui il robot incontra un tappeto, i Mop vengono sollevati automaticamente di 9 mm per lasciare le superfici in tessuto asciutte e intatte.

Lefant M3 Ultra Robot è l’apparecchio più tech

A rendere il Lefant M3 Ultra Robot un vero affare, oltre al prezzo scontatissimo è anche la stazione di base che fa tutto da sola, nonostante le dimensioni ridotte. La base multifunzione del robot combina l’autosvuotamento del sacco da 3,2 litri più il lavaggio automatico dei Mop con acqua calda che arriva fino a 75° C: così potrai pulire e disinfettare in un unico passaggio riducendo al contempo la formazione dei cattivi odori grazie anche alla presenza di serbatoi separati per l’acqua pulita e quella sporca.

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Grazie al sistema LiDAR dToF a 360° il robot crea mappe dettagliate evitando accuratamente gli ostacoli e sovrapposizioni o anche il rischio di lasciare zone non coperte. In questo modo sarai certo di avere una casa pulita e in ordine senza sforzo.

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