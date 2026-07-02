Potenza, efficienza e convenienza in un solo apparecchio: il robot aspirapolvere Lefant M330 Plus ora è in offerta a un prezzo incredibile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il robot lavapavimenti smart elimina lo sporco

Le pulizie di casa devono essere fatte quotidianamente e tutto l’anno, ma diciamoci la verità ci sono dei periodi in cui anche il solo pensiero di togliere polvere e sporco ci fa sudare. In estate le alte temperature e la voglia di trascorrere più tempo all’aperto fanno passare in secondo piano l’obbligo di pulire casa. Per non rinunciare a nulla abbiamo trovato la soluzione per te ed è il robot lavapavimenti Lefant. Il brand leader nel settore dei prodotti per la pulizia della casa, si rivela anche il leader delle offerte.

Uno dei suoi apparecchi più apprezzati dagli utenti, il M330 Plus ora è in offerta, ma non un semplice sconto. Quello che possiamo considerare il top di gamma dell’azienda del valore di 500 euro, ha uno sconto top del 72% che abbassa il prezzo fino a poco meno di 150 euro. Un’offerta imperdibile sotto vari punti di vista sia per quanto riguarda il risparmio effettivo sia per le tempistiche. Il robot, infatti è in offerta solo per poche ore, quindi prima di non perderti l’affare dell’estate, vediamo tutte le caratteristiche del device.

Offerta Lefant M330 Plus Robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura

Aspira e lava in un’unica soluzione

Le case più piccole ci spingono ad avere elettrodomestici che occupano poco spazio, ma con Lefant M330 Plus non dovrai preoccuparti di questo aspetto perché avrai un robot compatto, ma che racchiude più funzioni in una sola.

L’apparecchio con un’unica passata rimuove facilmente polvere, capelli, peli di animali e sporco generico perché si affida a una potenza che arriva fino a 5000Pa. Un aspetto che non viene meno neanche lungo i bordi o negli angoli più difficili da raggiungere.

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A rendere la fase dell’aspirazione ancora più efficiente è la presenza di una spazzola centrale anti-groviglio che previene la possibilità di accumulare i capelli o i peli di animali all’interno del sistema. Le spazzole laterali, poi spostano lo sporco verso l’ingresso dell’aria così da avere una raccolta più efficace.

Anche la fase del lavaggio è rapida ed efficiente. Il robot ha un sistema di aggancio magnetico in grado di semplificare l’installazione del serbatoio che durante il lavaggio rilascia una quantità di acqua costante e controllata. In questa maniera sarà sempre identica e avrai una pulizia uniforme in ogni zona della casa.

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Il robot è totalmente sicuro su ogni tipo di superficie anche quelle più delicate. L’M330 Plus infatti riconosce in automatico le superfici adattando la modalità di pulizia in base alle necessità, evitando accuratamente di adottare la funzione lavaggio sui tappeti.

La casa non avrà segreti per il robot Lefant M330 Plus

Come gli altri robot aspirapolvere del brand anche il M330 Plus può essere azionato da remoto tramite l’app dedicata e l’assistente virtuale Alexa senza doverlo controllare costantemente. L’apparecchio utilizza la tecnologia laser dToF che crea da una a tre mappe indipendenti e precise della casa dividendo i percorsi in base alle stanze. Questo permette al robot di avere una pulizia molto più efficiente perché evita di ritornare su zone già pulite o di dimenticarne altre.

Alla tecnologia laser dToF va aggiunta quella Freemove che si adatta al contesto domestico. Questo vuol dire che l’apparecchio si muove con movimenti fluidi all’interno della stanza evitando urti, incastri e blocchi anche se ci sono ostacoli ravvicinati. Con l’autonomia della batteria che arriva fino a 150 ore avrai casa sempre pulita senza sforzo.

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