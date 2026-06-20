Nicole Kidman, l’ultima diva di Hollywood

Passa con disinvoltura dal dramma alla commedia, attraversando con credibilità anche musical, thriller e sci-fi: Nicole Kidman è una delle attrici più camaleontiche della sua generazione, in grado di interpretare con la stessa grazia donne agli antipodi ed eroine moderne. L'eleganza che traspare nelle sue performance, la fuoriclasse australiana l'ha spesso mostrata anche sul red carpet, sfoggiando nel corso degli anni outfit coraggiosi e sensuali, come quello scelto per il MET Gala 2025 con tanto di haircut super corto.