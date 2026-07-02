Re Carlo viene contestato in Scozia e poi convoca una riunione urgente con William, Camilla e altri membri della Famiglia Reale prima dell'arrivo di Harry

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Re Carlo sta vivendo una delle settimane più impegnative dell’anno e non tanto per gli eventi cui sta partecipando in Scozia. Sua Maestà è infatti al centro di violente contestazioni che potrebbero aumentare con l’arrivo di Harry in Gran Bretagna. Per questo ha organizzato con urgenza una cena di famiglia al Palazzo di Holyroodhouse, la sua residenza scozzese. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo e la Regina Camilla in Scozia per la Royal Week

Come ogni anno, Re Carlo e la Regina Camilla si sono recati in Scozia per la Royal Week o Holyrood Week che inizia con la cerimonia di apertura del Parlamento scozzese. Il Sovrano ha ricevuto le chiavi della città di Edimburgo, partecipato alla tradizionale “Cerimonia delle Chiavi” nei giardini del Palazzo di Holyroodhouse, la sua residenza ufficiale nella capitale scozzese.

Carlo è arrivato in elicottero, ha assistito alla tradizionale parata militare e ha incontrato alti ufficiali ricevendo il saluto reale cui è seguita la presentazione delle chiavi della città. Il Re indossava un completo grigio e portava all’occhiello un fiordaliso, simbolo del suo interesse per l’ambiente, dato che questo particolare fiore sta diventando sempre più raro a causa dei cambiamenti climatici.

Successivamente c’è stato il Garden Party a Holyroodhouse, dove erano presenti Camilla, la Principessa Anna e il Duca di Edimburgo.

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L’indomani, il primo luglio, William ha raggiunto il padre per presenziare alla cerimonia dell’Ordine del Cardo, che si è tenuta nella Cattedrale di St. Giles a Edimburgo.

Il Principe, noto in Scozia come Duca di Rothesay, indossava come gli altri membri della Famiglia Reale il tradizionale mantello di velluto blu e il cappello con la piuma bianca.

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Re Carlo contestato in Scozia

Proprio in questa occasione Re Carlo è stato contestato da diverse persone che lo attendevano davanti alla cattedrale con cartelli dove c’era scritto “Non sei il nostro Re” oppure “Tu lo sapevi”, riferiti allo scandalo Epstein che ha travolto Andrea, il fratello del Sovrano.

Queste proteste sono avvenute quasi in coincidenza con la prima uscita pubblica dell’ex Duca di York dopo l’arresto dello scorso febbraio. Ma non sono una novità. Infatti, Carlo era già stato oggetto di contestazioni recentemente durante il Trooping The Colour e a marzo durante la cerimonia del Commonwealth Day. In quell’occasione, la Principessa Anna, rivolgendosi al marito, disse: “Non ascoltarli, ignorali”.

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Re Carlo, riunione di famiglia urgente

A complicare una settimana impegnativa c’è anche l’imminente arrivo di Harry con famiglia in Gran Bretagna. Il Duca del Sussex vorrebbe incontrare Carlo che a sua volta desidera vedere i nipotini Archie e Lilibet. Ma, come sempre, Harry riesce a rovinare le cose prima ancora che si concretizzino, tanto che non ha nemmeno accettato l’alloggio che suo padre gli ha offerto.

Secondo indiscrezioni, Carlo avrebbe organizzato una rara cena di famiglia, sfruttando la formula “cena e pernottamento a Palazzo”, visto che molti suoi famigliari si trovavano già in Scozia per la Royal Week.

La cena si è svolta il 30 giugno e hanno partecipato William, Anna, Edoardo, oltre a Carlo e Camilla. L’incontro si è svolto in previsione dell’imminente arrivo di Harry in Gran Bretagna. Con lui ci dovrebbero essere anche Meghan Markle, Archie e Lilibet che tornerebbero dopo 4 anni di assenza. Il condizionale è d’obbligo, visto che la loro presenza è già stata messa in forse per ragioni di sicurezza, da Harry. I Sussex coi figli dovrebbero comunque essere già in Europa per una vacanza.