IPA Re Carlo

Dietro le austere e dorate porte di Buckingham Palace, dove persino gli spifferi sono studiati con una certa precisione, qualcosa inizia a muoversi. Quel recente incontro a Londra tra Re Carlo e il Principe Harry, inizialmente liquidato da molti come il solito vertice formale di facciata, si sta rivelando il primo vero capitolo di una clamorosa svolta dinastica. Perché in fin dei conti non si è trattato di un semplice scambio di cortesia tra un padre malato e un figlio ribelle: il Re rivuole davvero il suo secondogenito al suo fianco, e questa volta le intenzioni sembrano andare ben oltre le parole di circostanza.

Il ritorno della famiglia a Londra e la svolta di Carlo

A fare da catalizzatore per questo inaspettato disgelo è stato il recente viaggio di Harry nel Regno Unito, un evento che ha registrato un dettaglio tutt’altro che trascurabile: la presenza di Meghan Markle e dei piccoli Archie e Lilibet. Per il Sovrano, riabbracciare i nipoti più piccoli dopo anni di gelo e distanza è stato importantissimo. Pare che Carlo sia ormai pronto a mettere da parte i risentimenti passati pur di ricompattare, almeno in parte, gli affetti più cari nel momento più delicato del suo Regno.

Dal canto suo, il Duca di Sussex sembra aver capito che il tempo delle rivendicazioni pubbliche è finito. A quarantuno anni, conscio di quello che è accaduto negli ultimi anni, Harry appare fermamente determinato a non compiere alcuna mossa che possa compromettere questa fragile tregua. L’era delle interviste bomba e delle memorie al veleno pare aver lasciato il posto a una lucida strategia della prudenza, fondamentale per ricostruire la fiducia perduta dopo anni trascorsi lontani e a farsi la guerra a suon di silenzi.

Il fattore Invictus Games 2027, un palcoscenico per la pace

Se c’è un terreno comune dove affetto paterno, diplomazia e immagine pubblica possono incontrare la tempesta perfetta, quello è rappresentato dagli Invictus Games, previsti a Birmingham nel 2027. Harry sogna che la manifestazione sportiva da lui creata diventi l’occasione ideale per una riconciliazione ufficiale e alla luce del sole. Una presenza del Re al suo fianco durante l’evento non sarebbe soltanto un supporto morale di inestimabile valore, ma un vero e proprio segnale di pace ritrovata inviato al mondo intero. Malgrado la decisione di lasciare la famiglia, Harry non ha mai mancato agli appuntamenti dei suoi Invictus, che ha creato con la benedizione di Elisabetta II che, almeno fino a quando non l’ha delusa, aveva con lui un rapporto di grande sintonia.

Rimane invece da sciogliere il nodo William. I due fratelli sono lontani ormai da anni ed è notorio che il maggiore dei figli del Re abbia mal digerito la scelta di suo fratello di lasciare Londra per costruirsi una nuova vita negli Stati Uniti. Li abbiamo visti insieme in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II ma le occasioni per stare insieme non si sono più create. Chissà se la vicinanza di Carlo non possa finalmente favorire una pace tra i due. Intanto, il primo e importantissimo passo è stato fatto.