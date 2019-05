Brigitta Boccoli incinta a 47 anni, la confessione sulla fecondazione assistita

editato in: da

Brigitta Boccoli è incinta del secondo figlio e in un’intervista racconta il percorso difficile affrontato per diventare mamma grazie alla fecondazione assistita.

L’attrice e conduttrice il prossimo 5 maggio festeggerà 47 anni ed aspetta il secondogenito da Stefano Nones Orfei. I due si erano conosciuti nel lontano 2006 durante le riprese del show Reality Circus e da allora non si sono più lasciati. Hanno già un figlio, Manfredi, che ha 11 anni, ma Brigitta sognava un altro bambino che arriverà solo ora che ha superato gli “anta”.

Sulle pagine del settimanale Di Più, la Boccoli ha raccontato il percorso difficile per diventare mamma e la necessità di ricorrere alla fecondazione assistita, unica strada per realizzare il suo sogno. “La fecondazione assistita è stata faticosa e dolorosa” ha confessato l’attrice, svelando di aver dovuto fare i conti con i numerosi effetti collaterali del trattamento ormonale.

Nel corso dei mesi, durante diversi tentativi, Brigitta ha contrastato ritenzione idrica e cellulite, vedendo il suo corpo che cambiava a causa degli ormoni, ma è stata costretta anche ad affrontare stati depressivi, tristezza e pianto.

La fecondazione assistita ha richiesto un lungo percorso in cui ha avuto sempre accanto Stefano Orfei, che con amore e pazienza l’ha aiutata a superare ogni difficoltà, facendo la sua parte per ampliare la famiglia. “Per fortuna mio marito mi è stato vicino e mi ha sempre sostenuto – ha detto la Boccoli -. Anche lui ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli – ha raccontato – e lui ha dato i suoi spermatozoi. Sono stati uniti in provetta per la fecondazione, poi l’embrione era pronto per il trasferimento nel mio grembo”.

Ora che il bambino sta finalmente per arrivare, la Boccoli e Orfei non potrebbero essere più felici. Sarà un maschio e, come ha annunciato la showgirl, il nome del bebè non è ancora stato scelto, anche se potrebbe essere Brando, Leone, Ascanio oppure Rocco.