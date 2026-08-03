Temptation Island, Sabrina risponde agli insulti e Lory commenta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island 2026 è ormai terminato, ma sui social si continuano a commentare le coppie e i protagonisti di questa edizione. Fra loro c’è soprattutto la coppia formata da Giovanni e Sabrina. Se il primo ha conquistato il cuore del pubblico, diventando in breve tempo una star, la seconda è finita è stata sommersa dalle critiche per essersi avvicinata al tentatore Lory.

Temptation Island, Sabrina replica agli insulti

Nel corso delle puntate di Temptation Island, la storia della coppia formata da Sabrina e Giovanni ha fatto molto discutere. La loro storia ha appassionato il pubblico con continui colpi di scena. Sin dal suo primissimo ingresso nel reality condotto da Filippo Bisciglia, Sabrina ha criticato il fidanzato, ammettendo poi di averlo tradito quando credeva di essere lontana dalle telecamere.

Nel corso delle puntate Sabrina si è avvicinata sempre di più al single Lory, arrivando a baciarlo. Il suo comportamento ha fatto infuriare il fidanzato Giovanni che ha chiesto per ben due volte il falò di confronto, ricevendo un netto rifiuto, sino al confronto finale in cui i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente.

Terminato il reality, Giovanni è diventato una star e ha ottenuto un enorme successo con il suo carretto di brioches che in una sola notte, con un bagno di folla, ha guadagnato la bellezza di 10mila euro. Sabrina invece è stata aspramente criticata, soprattutto su Instagram dove ha ricevuto anche insulti pesanti.

Dopo giorni di critiche, Sabrina ha scelto di replicare, chiedendo rispetto sui social. “Esporsi davanti a tante persone non è una cosa facile – ha rivelato -, perché significa mettere una parte della propria vita nelle mani del pubblico. Non mi aspettavo che tutti potessero capire o condividere la mia storia, perché ognuno ha il proprio modo di vedere le cose. Però speravo almeno nel rispetto e nella comprensione. A volte le parole dette con leggerezza possono ferire molto chi le riceve”.

“Mi dispiace vedere che alcune persone abbiano scelto di giudicare la mia persona invece di provare a comprendere la situazione – ha aggiunto Sabrina -. Nessuno conosce completamente ciò che ho vissuto, i pensieri che mi hanno portata a fare certe scelte e il coraggio che ci è voluto per parlare. Io non cerco compassione e non voglio convincere nessuno a pensarla come me. Chiedo solo di essere vista come una persona, con la propria storia e la propria dignità”.

Il tentatore Lory interviene

Sulla vicenda è intervenuto anche Lorenzo Ferrari, detto Lory. Il tentatore di Temptation Island ha registrato un video in cui commentava quanto sta accadendo a Sabrina, chiedendo rispetto per la giovane siciliana.

“Io penso che prima di insultare, commentare in modo pesante una persona, sarebbe meglio guardarsi allo specchio e fare due conti con se stessi, perché non credo che siate così perfetti voi che state lì dietro uno schermo a giudicare”, ha detto.

Lory ha poi lanciato un appello importante: “Quindi cerchiamo di non esagerare perché dalle altre parti ci sono delle persone che hanno dei sentimenti e io credo che non sia giusto ferirle in questa maniera. Detto questo, buona vita a tutti”.​