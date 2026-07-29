Temptation Island 2026, Bisciglia fa incontrare Sabrina e Giovanni: “Mi hai distrutto”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un mese dopo la fine di Temptation Island 2026 le coppie si raccontano fra storie finite e legami da ricostruire. E il primo colpo di scena è arrivato sin dai primissimi minuti del programma. Filippo Bisciglia infatti ha voluto far incontrare Giovanni e Sabrina dopo il disastroso falò della scorsa puntata.

Temptation Island, Sabrina e Giovanni si scontrano ancora

Il percorso di Sabrina e Giovanni a Temptation Island 2026 è stato tutt’altro che semplice, segnato da continui colpi di scena. Sin dai primi minuti di trasmissione, Sabrina era apparsa disinteressata nei confronti del fidanzato e aveva persino svelato di averlo tradito.

Nel corso della trasmissione si era avvicinata molto al single Lory, arrivando persino a baciarlo. Di fronte alle richieste di falò anticipato del fidanzato, arrivate per ben due volte, Sabrina aveva scelto sempre il rifiuto, provocando la rabbia di Giovanni.

Il falò di confronto decisivo, avvenuto di fronte a Filippo Bisciglia, è stato particolarmente movimentato. Giovanni, arrivato di fronte al fuoco, ha abbandonato subito la scena, affermando di non avere più nulla da dire. “Il tempo è un dono prezioso e io non voglio perdere tempo a soffermarmi su cose che oggi non mi interessano più – ha detto, andandosene -. Oggi la cosa più importante è la mia persona. Voglio stare solo. Deluderò le aspettative, ma io me ne voglio andare”.

La confessione di Sabrina sul tentatore Lory

Il confronto fra Sabrina e Giovanni alla fine è arrivato nell’ultima puntata di Temptation Island 2026, registrata un mese dopo la fine della trasmissione. A organizzare l’incontro fra i due è stato Filippo Bisciglia che, dopo aver incontrato Giovanni, gli ha chiesto se volesse parlare con la sua ormai ex fidanzata.

Il dibattito fra i due è stato particolarmente acceso con un Giovanni deciso a non ritornare sui suoi passi e una Sabrina che ha negato il tradimento, affermando di aver semplicemente messaggiato con un altro ragazzo. Non ci sarebbe stato dunque da parte sua un tradimento fisico, come sembrava avesse confessato inizialmente.

“Mi ha regalato delle emozioni, ma mi ha fatto troppo male – ha spiegato Giovanni -. Io non sono arrabbiato, io sono deluso perché mi aspettavo delle risposte, ma non questo. Come dovrei amarti dopo tutto quello che mi hai fatto passare? Non riesci a desiderare una persona che ti ha schiacciato mille volte. Tu mi hai distrutto”.

Giovanni ha poi raccontato a Filippo Bisciglia di sentire spesso la tentatrice Elisa a cui si era avvicinato durante il suo percorso a Temptation Island.

“Sento la tentatrice – ha confessato il giovane catanese -. A Elisa voglio bene. Lei ha la sua vita, viviamo in città diverse. La conoscerò a telecamere spente, faremo un viaggio tutti insieme. Lei è stata il mio rifugio, è stata una spalla. Non ti posso dire cosa succederà: è bellissima, intelligente, la vorrei conoscere”.

Sabrina invece ha svelato di non aver più sentito il tentatore Lory con cui era scattato un bacio durante il programma e a cui si era legata a Temptation Island. “Io non ho mai più sentito il tentatore Lory”, ha affermato.