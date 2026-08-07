Re Carlo, il gesto a Castle of Mey che racconta il legame con la Regina Madre

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Re Carlo, il gesto che lo avvicina alla Regina Madre

Castle of Mey occupa da sempre un posto speciale nella storia della famiglia reale britannica. È qui, nel castello scozzese tanto amato dalla Regina Madre, che Re Carlo ha scelto di dare il via alla sua estate piantando The King’s Rose nel Diamond Jubilee Rose Garden.

Una scelta che, ancora una volta, racconta il rapporto speciale che lo lega a questa residenza e ai ricordi di famiglia custoditi tra le sue mura.

Re Carlo pianta The King’s Rose a Castle of Mey

Tra i luoghi più cari a Re Carlo c’è Castle of Mey. Affacciato sulla costa settentrionale della Scozia, il castello fu acquistato nel 1952 dalla Regina Madre, poco dopo la morte di re Giorgio VI. Negli anni divenne il suo rifugio estivo, un luogo lontano dai ritmi della vita di Corte dove trascorrere lunghi periodi immersa nella natura. Un luogo a cui anche Carlo è rimasto profondamente legato e che continua a frequentare ogni estate.

È proprio qui che il sovrano ha scelto di dare inizio anche quest’anno alla pausa estiva. Ad accoglierlo sono stati i giardini della tenuta, dove Carlo ha piantato The King’s Rose aggiungendola al Diamond Jubilee Rose Garden. Un gesto condiviso anche sui canali ufficiali della Famiglia Reale, che hanno ricordato come Castle of Mey appartenesse alla Regina Madre e rappresenti ancora oggi uno dei luoghi più significativi della storia della famiglia.

Oggi Castle of Mey e i suoi giardini sono gestiti dalla King’s Foundation, l’organizzazione fondata dal sovrano e impegnata nella tutela del patrimonio storico, della natura e della sostenibilità.

La scelta di piantare proprio qui The King’s Rose si inserisce quindi in un luogo che continua a rappresentare una parte importante della storia della famiglia reale e della visione di Carlo, da sempre attento ai temi ambientali e alla valorizzazione dei paesaggi britannici.

Anche quest’anno il soggiorno a Castle of Mey segna l’inizio dell’estate scozzese del sovrano, prima degli appuntamenti tradizionalmente in programma nelle Highlands.

Re Carlo, il kilt e la tradizione dei Mey Highland Games

Nelle immagini condivise dalla Famiglia Reale mentre pianta The King’s Rose a Castle of Mey, Re Carlo indossa già il tradizionale kilt scozzese. Lo stesso look lo ha accompagnato anche ai Mey Highland Games, l’appuntamento che ogni estate riunisce la comunità locale nel nord della Scozia e che, ancora oggi, conserva un profondo legame con la storia della famiglia reale.

La manifestazione nasce infatti nel 1970 per celebrare il 70° compleanno della Regina Madre e, negli anni, è diventata uno degli eventi più attesi dell’estate scozzese. Oggi Carlo ne è il Chieftain, un ruolo che testimonia la continuità di una tradizione profondamente legata a Castle of Mey e al ricordo della nonna.

Durante la giornata il sovrano ha incontrato il pubblico, ha assistito alle tradizionali competizioni delle Highlands e ha preso parte alle premiazioni, congratulandosi con i vincitori delle diverse gare. Non è mancato un momento dedicato ai Wounded Highlanders, il gruppo formato da militari e veterani che ogni anno partecipa all’evento.

IPA

Una manifestazione che unisce passato e presente e che racconta come, anche attraverso piccoli gesti e appuntamenti ormai diventati tradizione, Re Carlo continui a custodire il legame con uno dei luoghi più significativi della storia della sua famiglia.