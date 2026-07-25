Camilla presente all’incontro tra Harry e Carlo per un motivo: “Si è precipitata”

La Regina Camilla era presente all'incontro tra Re Carlo e Harry a Highgrove, e aveva un ruolo ben preciso: essere testimone dei fatti

IPA Regina Camilla

Del faccia a faccia tra Re Carlo e il Principe Harry, avvenuto lo scorso 10 luglio a Highgrove, si continua a parlare. E non tanto per ciò che è stato detto, rimasto avvolto nel più assoluto riserbo, quanto per la presenza della Regina Camilla al fianco del Sovrano. Una scelta letta come una mossa ben precisa, perché non si sarebbe trovata lì per caso, ma sarebbe accorsa a sostegno del marito, con un compito piuttosto delicato da svolgere.

Perché la Regina Camilla era presente all’incontro

Secondo la ricostruzione dei tabloid inglesi, la partecipazione della Regina Camilla avrebbe risposto a un desiderio dello stesso Re. Il motivo? Assicurarsi che ci fosse qualcuno a fare da testimone a tutto ciò che sarebbe accaduto tra quelle mura, parola per parola.

Negli anni, infatti, Harry e Meghan si sono conquistati la fama di non temere affatto di rendere pubblici momenti riservati della vita familiare. Dall’intervista con Oprah al documentario per la piattaforma streaming Netflix, passando per il memoir del Duca, i Sussex hanno più volte raccontato il proprio punto di vista sulle dinamiche interne al Palazzo. Ecco perché, stavolta, Carlo avrebbe preferito organizzare tutto con la massima cautela: con la Regina Camilla presente, sa di poter contare su una seconda voce pronta a confermare i fatti.

Com’è noto, poi, i rapporti tra Harry e la matrigna sono tutt’altro che sereni. In passato il Principe non ha usato mezzi termini nei suoi confronti, arrivando a descriverla con parole durissime. Proprio per questo, la sua decisione di essere presente viene interpretata come un gesto di schieramento netto al fianco di Carlo. Un modo per proteggerlo, ma anche per tutelare se stessa.

Il silenzio sull’incontro e la scelta di Highgrove

Al netto delle interpretazioni che circolano al momento sui tabloid, resta un dato di fatto: di quel pomeriggio non è trapelato quasi nulla. E questo, a quanto pare, per volontà esplicita del Sovrano, irremovibile sull’idea che il contenuto della riunione dovesse restare privato. Le uniche persone a sapere davvero cosa si siano detti sono quelle che si trovavano dentro quella sala. Naturalmente, Kate e William non hanno preso parte all’incontro: sono irremovibili sulla questione legata a Harry e Meghan, dopo quanto hanno fatto.

L’unico spiraglio è arrivato dallo stesso Harry; interpellato sulle condizioni del padre si è limitato a una rassicurazione generale, spiegando che il Re sta bene. Nessun altro commento. Non è passata inosservata nemmeno la scelta della location. Highgrove, tenuta privata di Carlo immersa nella campagna del Gloucestershire: è lì che Harry ha trascorso buona parte della sua infanzia, tra la casa sull’albero e la piscina di cui conserva memoria fin da bambino.

L’incontro, tra l’altro, ha rappresentato una tappa importante anche per un’altra ragione. Per Archie e Lilibet è stata infatti la prima occasione di rivedere il nonno dai tempi del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, nel 2022. Un riavvicinamento atteso a lungo, insomma, vissuto lontano dagli obiettivi, esattamente come Carlo, con Camilla al suo fianco, aveva voluto. Forse – si spera – un primo passo verso il ricongiungimento dei Sussex con la Famiglia Reale.