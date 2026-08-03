Re Carlo, le 5 cose a cui Camilla ha dovuto rinunciare dopo il matrimonio

Per amore di Re Carlo, la Regina Camilla ha rinunciato a libertà, abitudini e vita privata. Ecco i cinque sacrifici che hanno cambiato per sempre la sua quotidianità

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IPA Camilla e Carlo

Quella tra Re Carlo e Camilla è una storia d’amore che ha sfidato il tempo, le convenzioni e il giudizio dell’opinione pubblica. Dopo anni vissuti tra separazioni, scandali e critiche, i due sono riusciti a coronare il loro legame con il matrimonio del 2005. Ma il tanto atteso lieto fine ha avuto un prezzo. Per entrare definitivamente nella royal family e condividere la vita accanto al figlio della Regina Elisabetta, Camilla ha dovuto fare i conti con una serie di rinunce, accantonando parte della sua libertà e adattandosi alle rigide regole imposte dalla Corona.

Le cose a cui Camilla ha dovuto rinunciare dopo aver sposato Re Carlo

Diventare Regina non significa soltanto indossare una corona. Per Camilla ha voluto dire cambiare abitudini radicate, mettere da parte parte della propria libertà e adattarsi a una vita scandita da regole che non lasciano spazio all’improvvisazione. Ecco le rinunce che hanno segnato il suo percorso accanto a King Charles.

Addio alle sigarette. Per anni Camilla è stata una fumatrice abituale, arrivando – secondo diverse ricostruzioni – a consumare fino a dieci sigarette al giorno. Nel 2001, però, ha deciso di smettere. A spingerla sono stati sia motivi di salute, legati a una fastidiosa rinite allergica, sia il desiderio di accontentare Carlo, da sempre contrario al fumo. Ad aiutarla in questo percorso fu anche il medico Mosaraf Ali, all’epoca consulente del futuro sovrano.

Lo stile di vita. L’ingresso nella famiglia reale ha cambiato radicalmente la sua quotidianità. Dietro il fascino di ricevimenti, gioielli e abiti da gala si nasconde infatti una fitta rete di regole che disciplina ogni aspetto della vita pubblica. Secondo il biografo Tom Quinn, Camilla avrebbe più volte confidato di trovare quei protocolli soffocanti, arrivando a chiedere al marito se fosse davvero necessario seguire tutte quelle formalità. La risposta di Carlo, racconta l’autore, sarebbe sempre stata la stessa: “Lo stai facendo per me, honey”.

Il linguaggio. Tra i sacrifici meno evidenti c’è anche quello legato al modo di parlare. A rivelarlo è stato il figlio Tom Parker Bowles, spiegando come la madre abbia progressivamente ammorbidito il suo linguaggio dopo il matrimonio e, ancora di più, dopo l’ascesa al trono di Carlo. Espressioni colorite e battute spontanee hanno lasciato il posto a toni più misurati, in linea con il ruolo istituzionale che oggi ricopre.

Vivere con i suoi figli. Prima di entrare ufficialmente nella famiglia reale, Camilla condivideva la vita con i figli Tom e Laura, nati dal matrimonio con Andrew Parker Bowles. Oggi il rapporto resta molto stretto, ma la sua nuova posizione le impedisce di vivere quella normalità familiare fatta di giornate trascorse sotto lo stesso tetto. Gli incontri con figli e nipoti continuano, ma devono conciliarsi con gli impegni della Corona.

L’addio alla casa del cuore. Tra le rinunce più intime c’è quella alla sua amata Ray Mill House, la residenza in cui aveva costruito la propria vita prima delle nozze. Pur rimanendone proprietaria, Camilla vive stabilmente a Clarence House insieme a Re Carlo. Ray Mill House, però, non è mai uscita davvero dal suo cuore: secondo la biografa Ingrid Seward, continua a rifugiarsi lì ogni volta che gli impegni glielo consentono, soprattutto nei fine settimana o durante l’estate, per trascorrere del tempo con figli e nipoti lontano dall’etichetta di corte.

Re Carlo, il prezzo pagato da Camilla per diventare Regina

Come racconta sempre Ingrid Seward nel libro My Mother and I, prima di diventare Regina Camilla fu assalita da dubbi e paure che la portarono persino a considerare il matrimonio con Carlo un passo troppo grande.

Entrare nella famiglia reale significava rinunciare a buona parte della propria libertà, adattarsi a rigidi protocolli e vivere costantemente sotto i riflettori. Carlo, però, non ha mai smesso di volerla al suo fianco.

“Carlo desiderava ardentemente che Camilla fosse accettata dalla sua famiglia, soprattutto dalla Regina Elisabetta, e si rifiutava di prendere in considerazione l’idea che si nascondesse”, scrive Seward.

Alla fine, dopo anni di ostacoli e una relazione vissuta tra scandali e critiche, Camilla ha scelto di affrontare tutto questo. E per il grande amore della sua vita ha messo da parte timori, abitudini e parte del suo privato.