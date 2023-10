Fonte: IPA Jamie Foxx

Un’altra durissima prova per Jamie Foxx. L’attore, interessato da seri problemi di salute, ha dovuto dire addio all’amico Keith Jefferson, amico e collega nonché stella di film di altissimo livello quali Django Unchained, C’era una volta… a Hollywood e The Hateful Eight. L’attore si è spento a 53 anni dopo una lunga malattia e pare che fosse tra i preferiti di Quentin Tarantino, che l’ha diretto in diversi dei suoi film di maggiore successo. A darne l’annuncio è stato il suo agente Nicole St. John a The Hollywood Reporter.

Il messaggio di Jamie Foxx per Keith Jefferson

“Questo fa male”, scrive Jamie Foxx sul suo canale Instagram, in cui ha condiviso le sue ultime parole per l’amico di una vita. “Keith, non sei stato altro che grazia assoluta, per tutta la tua vita il tuo cuore è stato puro, il tuo amore è incommensurabile, eri un’anima straordinaria. Mancherai a tutti noi tantissimo. Ci vorrà molto tempo prima che il mio cuore guarisca. Addio amico mio. Ti voglio bene”.

Nato in Texas, Keith Jefferson è stato anche produttore, doppiatore e insegnante di recitazione. L’amicizia con Jamie Foxx è di vecchia data e risale addirittura al college – a San Diego – mentre la prima collaborazione televisiva è del 1998, quando è apparso per la prima volta in The Jamie Foxx Show. Il loro legame era davvero fortissimo, tanto che è stato lui il primo a parlare dopo la notizia attraverso Instagram, accompagnando la sua didascalia con una foto nella quale entrambi appaiono felici.

“Tutto fa male in questo momento, ho difficoltà a guardare queste immagini e rivivo i ricordi di noi che ci divertiamo. Mi mancherai amico, mi mancherai”, scrive ancora Jamie Foxx, “È da quando ci siamo incontrati al college che sei stato un’anima incredibile. Riposa in pace. Non ho mai pensato di dover leggere queste parole sul mio amico. RIP”.

L’annuncio della malattia ad agosto

Keith Jefferson ha perso la sua battaglia contro un tumore aggressivo che aveva annunciato ad agosto. E proprio in quest’occasione, aveva dichiarato che Jamie Foxx era uno dei suoi “migliori amici al mondo”. L’attore era apparso costretto in un letto d’ospedale, dal quale aveva scritto ai suoi follower spiegando quale fosse la sua condizione fisica: “Ogni tanto Dio ti lancia una sfida e lascia a te il compito di risolverla. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta ho dovuto fermarmi, mettermi in pausa e non volevo condividerlo con nessuno”.

E aveva proseguito: “Non la mia famiglia né la famiglia allargata. Oggi sono finalmente in un posto dove condividere perché la mia fede sta diventando più forte. Ho una famiglia amorevole e i migliori amici del mondo. Voi sapete chi siete. Da mia mamma a Jamie Foxx e tutti quelli che ci sono in mezzo. Vi amo con tutto il cuore. Siamo fatti della stessa stoffa e quella stoffa è la condizione umana. Ricorda…’la fede è l’ultima cosa che puoi perdere.’ Non ho intenzione di perderla”.

La carriera di Keith Jefferson

Nato il 7 aprile 1970 a Houston, in Texas, ha conseguito il diploma come attore di teatro musicale presso la US International di San Diego. Successivamente ha frequentato i corsi di recitazione presso l’Università dell’Arizona. Il suo primo ruolo sul grande schermo arriva però nel 1995 in A proposito di donne di Herbert Ross.

Ha inoltre interpretato Pudgy Ralph al fianco di Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson in Django Unchained (2012) e pare che fosse addirittura l’attore prediletto di Quentin Tarantino, ma è stato anche Charly in The Hateful Eight (2015) e Land Pirate Keith in C’era una volta… a Hollywood nel 2019.