Jamie Foxx è tornato dall’inferno: sua figlia gli ha salvato la vita

Fonte: IPA Jamie Foxx racconta la verità sulla sua malattia: video sofferto

Milioni di fan in tutto il mondo hanno tenuto il fiato sospeso per le condizioni di salute di Jamie Foxx. Poca chiarezza su cosa gli sia successo ma tantissime voci di corridoio, spesso puramente speculative.

Il celebre attore e produttore ha finalmente deciso di prendere la parola, trovando il coraggio di mostrarsi in video. Cosa che non avrebbe voluto fare. Ha dato contro ad alcune teorie campate in aria, confermando alcuni elementi già trapelati e ringraziando di cuore chi gli ha permesso d’essere ancora qui e lottare: “Sono tornato dall’inferno”.

Il ricovero di Jamie Foxx

Sono trascorsi mesi dal ricovero d’emergenza di Jamie Foxx. All’ansia iniziale si è sostituito il terrore di una sorte maledetta per il celebre attore, che finalmente è tornato a mostrarsi, mettendo a tacere chi ha deciso di parlare al suo posto in questo periodo.

È stata senza dubbio la fase più delicata della sua vita e nel filmato pubblicato sul suo profilo Instagram non si tira indietro. Non ha confermato d’aver avuto un ictus, che per i tabloid resta l’ipotesi più avvalorata.

Scoprire le cause non è però importante. Ciò che conta è come stia ed è un sollievo poterlo vedere così, ancora debole ma forte abbastanza da fronteggiare il mondo. Tanto si è detto e scritto, anche che fosse diventato cieco. Una storia sfruttata nella maniera più malsana possibile dal web, anche da parte chi tenta di spingere le proprie argomentazioni. Un esempio su tutti è dato dalla teoria fasulla di una reazione al vaccino anti Covid.

Come sta Jamie Foxx

È difficile parlare delle condizioni di Jamie Foxx, di certo molto meglio rispetto agli ultimi mesi, nel corso dei quali ha dovuto lottare per restare in vita. Ne ha parlato proprio lui, trovando il coraggio dentro di sé per mostrarsi fragile e in via di recupero.

Quanto gli è accaduto, spiega nel video, lo ha portato lontano, lontanissimo, ai limiti della sua vita. Da quell’inferno ha però trovato le energie di tornare: “Ho passato qualcosa che pensavo non avrei mai affrontato. So che molti volevano aggiornamenti, ma non volevo mi vedeste così. Voglio mi vediate ridere, fare un film, una battuta, uno show. Non volevo mi vedeste con i tubi attaccati, tentando di capire se ce l’avrei fatta”.

L’attore ha confermato d’essere stato attaccato a dei respiratori, senza però offrire ulteriori dettagli, com’è giusto che sia. Ha ringraziato di cuore sua sorella e sua figlia Corinne, che gli hanno letteralmente salvato la vita. Deve tutto a loro, Dio e al personale medico che lo ha seguito, racconta.

Guardandosi indietro, deve loro un altro enorme grazie per come sono state in grado di gestire il tutto. Insieme al resto della famiglia, infatti, sono state in grado di non far trapelare nulla. Qualcosa di estremamente difficile, considerando come si parli di una delle star maggiori di Hollywood.

Si è sentito tutelato e in grado di lasciar andare tutto e occuparsi soltanto del proprio stato di salute: “Mi hanno protetto e spero che sia qualcosa che tutti possano avere in momenti come questi. Quando si è silenziosi, le cose sfuggono di mano. Alcuni dicevano che ero cieco, ma gli occhi funzionano alla grande. Alcuni dicevano fossi paralizzato. Non lo sono. Sono stato all’inferno e ritorno ma sto tornando e posso lavorare”.