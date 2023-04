Jamie Foxx ricoverato d’urgenza in ospedale: come sta e cosa è accaduto

Fonte: IPA Jamie Foxx in ospedale per un malore

L’attore Jamie Foxx ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, come confermato dalla figlia Corinne. Tutto sarebbe avvenuto martedì scorso, costringendo i familiari a recarsi ad Atlanta. Foxx era in condizioni abbastanza gravi ma, come ha precisato la stessa Corinne con un post su Instagram, adesso è fuori pericolo e in fase di ripresa.

L’attore Jamie Foxx ricoverato per un malore

Sembrava una mattina come le altre, ma ben presto si è trasformata in una delle più preoccupanti. Stando a TMZ, alcune fonti vicine a Jamie Foxx hanno parlato di una “emergenza medica” talmente improvvisa e grave da aver costretto la figlia Corinne e il resto della famiglia a recarsi in fretta e furia ad Atlanta, città in cui l’attore si trova da qualche settimana per girare il film Back in Action, al fianco delle star Glenn Close e Cameron Diaz.

Prima la corsa in ospedale, poi il ricovero e le cure dei medici per un malore del quale non sono state attualmente specificate le cause. Ma il peggio sembra passato.

Come sta Jamie Foxx, le parole della figlia Corinne

Sono state ore concitate per Jamie Foxx e per la sua famiglia, ma a quanto pare l’attore è in fase di recupero. Gli ultimi aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute sono giunte direttamente dalla figlia Corinne, che ha condiviso un post sul suo profilo Instagram per rassicurare amici e fan.

“Mio padre Jamie Foxx ha avuto delle complicazioni mediche – si legge nel breve messaggio a mezzo social -. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo e alle giuste cure, è sulla via della guarigione”. Nessun dettaglio sulla natura del malore che ha colpito l’attore, solo una preghiera da parte di tutta la famiglia: “Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy in questo momento. Con tanto amore, la famiglia Foxx”.

L’attore 55enne, vincitore dell’Oscar come Miglior Attore Protagonista per il film Ray nel 2005, è attualmente monitorato dai medici e non è ancora dato sapere per quanto tempo avrà necessità di restare in ospedale.

Jamie Foxx, set da incubo con Cameron Diaz

Jamie Foxx è stato costretto a mettere in standby il lavoro sul set del film Back in Action diretto da Seth Gordon, per il quale ha fortemente voluto Cameron Diaz, convincendola a tornare a girare dopo quasi 10 anni di assenza dalle scene e nel nome della loro amicizia di lunga data. Per l’attrice è stato un ritorno al cinema da incubo, in verità, a causa di un episodio che ha fatto molto discutere.

Protagonista dell’incresciosa vicenda è stato proprio Foxx che, dopo aver scoperto una truffa ai suoi danni, ha avuto un vero e proprio crollo nervoso tra una ripresa e l’altra, arrivando persino a licenziare tre membri della troupe. Il colosso dello streaming Netflix, responsabile della produzione del film, è stato costretto a far intervenire la Polizia per indagare su una vicenda che ha creato parecchio scalpore e che ha gettato delle ombre su un metodo ben collaudato grazie al quale l’anonimo truffatore avrebbe già raggirato altre star di Hollywood in passato.

Cameron Diaz ha vissuto il ritorno sul set in modo a dir poco traumatico e fonti a lei vicine ritengono plausibile che, alla fine delle riprese, abbia tutta l’intenzione di tornare a occuparsi della sua famiglia.