Dramma Cameron Diaz, il ritorno al cinema è un incubo: interviene la polizia

Fonte: IPA Cameron Diaz

L’addio alle scene di Cameron Diaz è durato quasi dieci anni ed è stato interrotto per Back in Action, film con Jamie Foxx. Il ritorno sul set è stato però a dir poco traumatico per l’attrice, che si è ritrovata di colpo al centro di un tentativo di truffa, che ha portato anche all’intervento della polizia.

Polizia sul set di Cameron Diaz

Possiamo dire che le cose sarebbero potute andare in maniera decisamente migliore per Cameron Diaz, nuovamente su un set cinematografico dopo 9 anni. Aveva deciso di chiudere questo capitolo della sua vita dopo grandi successi, dedicandosi alla propria famiglia e ad altri interessi.

Jamie Foxx l’ha però convinta a rimettersi in gioco, ignaro del fatto che il set si sarebbe trasformato in una scena del crimine. È dovuta intervenire la polizia per indagare a fondo su un complesso caso di truffa ai danni dell’attore.

The Sun riporta come Jamie Foxx abbia avuto un vero e proprio crollo nervoso tra una ripresa e l’altra, arrivando a licenziare tre persone interne alla produzione di Back in Action. Netflix avrebbe quindi contattato la polizia per capire esattamente cosa fosse successo, gettando ombre su un membro dello staff che in passato avrebbe già sottratto somme di denaro a ricche star con un metodo ben collaudato.

Avrebbe tentato di estorcere 33mila sterline, ovvero circa 40mila euro, a Jamie Foxx. Vi sarebbe stata una serie alquanto lunga di incidenti e rapine. Non è ancora chiara la dinamica e in che modo qualcuno abbia tentato di ottenere tale somma in contanti dal celebre attore, arrivando addirittura a offrire un Rolex nell’accordo.

La polizia indaga ma tutto ciò ha di certo avuto un impatto enorme e devastante su Cameron Diaz, oggi 50enne, che ha già preso una decisione in merito al proprio futuro.

Cameron Diaz, nuovo addio al cinema

Difficile pensare a un ritorno sul set più traumatico di quello verificatosi con Back in Action. La produzione Netflix è sembrata fuori controllo a causa di alcuni individui e Cameron Diaz si è nuovamente ritirata dalle scene.

Difficile pensare a una nuova pellicola per l’attrice dopo la fine delle riprese. L’amicizia con Jamie Foxx l’aveva convinta ma quanto successo le ha fatto capire che nel 2014 aveva fatto la scelta giusta.

Giornate di lavoro molto impegnative e problematiche, stando a quanto riportato da una sua amica al DailyMail: “Lei odia essere lontana da Raddix. Ama essere una mamma più di qualsiasi altra cosa al mondo”.

Raddix è la figlia di Cameron Diaz, nata da madre surrogata il 3 gennaio 2020. Dopo cinque anni di matrimonio con il musicista Benji Madden, l’attrice ha potuto dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita.

La fonte ha spiegato quanto odi il dramma che generalmente si percepisce sui set cinematografici, al di là di questo caso specifico e fuori dall’ordinario. È questo il motivo chiave per il quale aveva deciso di lasciarsi alle spalle il cinema. Ora è una madre e la recitazione non le dà più quegli stessi stimoli, non al punto da restare tanto tempo lontana dalla sua bambina.