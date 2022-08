Cameron Diaz compie 50 anni e il suo segreto per non invecchiare è incredibile

Fonte: IPA Cameron Diaz, la villa su tre piani con vista Oceano è il suo nuovo (ed ennesimo) acquisto

Cameron Diaz compie 50 anni, è nata infatti a San Diego il 30 agosto 1972. Di certo lei non ha paura di invecchiare e non solo perché è sempre bellissima, ma perché per lei l’età è solo un numero. E ha un progetto molto chiaro “vivere fino a 110 anni”. Ha perfino scritto un libro sulla longevità facilmente acquistabile online. Ma il suo vero segreto per non invecchiare ha dell’incredibile: non truccarsi e non lavarsi la faccia.

Cameron Diaz, splendida 50enne

A 50 anni appena compiuti Cameron Diaz è nel pieno della sua energia. Qualche tempo fa in un’intervista a Goop si è detta entusiasta del traguardo raggiunto, sottolineando che il concetto di invecchiamento è completamente cambiato. “Si è completamente aperto. Ho 50 o 60 anni davanti. Voglio vivere 110 anni visto che ho una bambina piccola. Credo che si vivono dei momenti importanti a 40 anni quando si apprezza chi sono i tuoi genitori, voglio avere quel momento con lei, essere lì quando avrà 40 anni”. Cameron è mamma di Raddix Madden, nata nel 2019 da madre surrogata.

Cameron Diaz, il segreto per non invecchiare

Come fa ad essere sicura di vivere così a lungo e di mantenersi sempre così giovane e fresca? La Diaz è stata molto chiara nel podcast della BBC ‘Rule Breakers: “Non faccio letteralmente nulla. Non mi lavo nemmeno la faccia”. L’attrice ha confessato che al massimo la lava due volte al mese e che sebbene in casa abbia tantissimi prodotti di bellezza, non li usa. Preferisce appunto un look così naturale che evita di usare anche il sapone. Il suo atteggiamento controcorrente nasce dalla protesta contro gli stereotipi della società che tende a trasformare i corpi, soprattutto quelli delle donne, in oggetto. Ma sostiene la Diaz che il nostro fisico non ha bisogno di nulla, “il mio corpo è forte”.

Cameron Diaz ritorna a recitare

Nel 2018 Cameron ha annunciato di ritirarsi dalle scene e ha smesso completamente di recitare. Oltre all’attività di scrittrice iniziata però già nel 2016 con il libro sui segreti della longevità, ha fondato un’azienda di vini. Naturalmente si occupa della sua famiglia, della figlia Raddix e di suo marito Benji Madden con cui è sposata dal 2015.

A 50 anni però la Diaz ha deciso di fare un passo indietro e di riprendere la sua carriera di attrice. Infatti, con Jamie Foxx, insieme alla quale ha interpretato il suo ultimo ruolo nel 2014 con il film Annie – La felicità coraggiosa, torna a recitare in Back in Action, una produzione di Netflix, le cui riprese inizieranno alla fine del 2022.

