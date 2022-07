Cameron Diaz torna a recitare dopo 8 anni: dove e quando la vedremo

Fonte: ANSA Cameron Diaz ritorna sul set dopo otto anni

Si può stare a lungo lontani da ciò che si ama? Volendo analizzare la decisione di Cameron Diaz semprerebbe proprio di no. L’attrice, infatti, ha deciso di tornare a recitare dopo otto anni di pausa. E lo fa in grande stile con un progetto che la vedrà lavorare al fianco di un premio Oscar.

Cameron Diaz, dopo otto anni torna sul set

Il richiamo, di qualcosa che fa un po’ parte di sé, è come il canto irresistibile di una sirena. Non stupisce, quindi, che dopo l’addio alle scene di otto anni fa, un’attrice del calibro di Cameron Diaz abbia deciso di tornare sul set. E di farlo in grande stile.

A partire dall’annuncio arrivato dal suo collega in questo nuovo progetto: Back in Action un film che sbarcherà su Netflix e che mescolerà azione e commedia.

È stato, infatti Jamie Foxx a condividere la notizia: attraverso il suo profilo Twitter ha diffuso un audio in cui l’attrice informava del suo ritorno al lavoro cinematografico. Piglio ironico e qualche anticipazione: entro la fine dell’anno i due saranno al lavoro. L’attore premio Oscar ha anche scherzato sul fatto di aver condiviso l’audio, ricordando a Cameron Diaz che non può più tornare indietro e toglierlo.

Insomma la notizia è stata data e ha fatto il giro del mondo, perché l’attesa di rivedere sullo schermo l’attrice è altissima.

Il ritorno al lavoro è inaspettato (e indubbiamente gradito) basti pensare che – come riporta Vanity Fair – a febbraio del 2021 ospite di Quarantined whit Bruce le era stato chiesto se sarebbe tornata a recitare e la sua risposta era stata: “Non lo so – aveva detto – . Mai dire mai, ma ora proprio non riesco a immaginarmi sul set per 14-16 ore al giorno, lontana dalla mia bambina che ha solo un anno. Adesso sono una mamma. Mi dispiace per tutte le madri che sono costrette ad andare a lavorare. Mi dispiace per i loro bambini. Sono una privilegiata, e provo tanta gratitudine per poter essere la madre che sono”.

Per il momento ancora non è nota la trama del progetto, si sa solo che dovrebbero iniziarci a lavorare entro la fine 2022. Si può supporre, dunque, che il film arriverà su Netflix nel 2023.

Cameron Diaz, la carriera l’amore per il marito e la figlia

Tantissimi film, molti di questi dei veri e propri cult: dall’esordio con The Mask, passando per Il matrimonio del mio migliore amico, Paura e delirio a Las Vegas, Charlie’s Angel, Vannila Sky e Gangs of New York. Sono solo alcune delle pellicole che hanno visto recitare Cameron Diaz, un campione dei tanti film fatti, che dimostra anche la sua grande versatilità come interprete.

Gli ultimi lavori risalgono al 2014. Uno di questi è Annie – La felicità è contagiosa in cui ha recitato proprio con Jamie Foxx. Ed è bello vedere che il suo ritorno, questa volta su Netflix, sarà proprio con il medesimo attore.

Sul fronte privato dal 2015 è sposata con il musicista Benji Madden. La figlia Raddix è nata – tramite madre surrogata – il 30 dicembre 2019. In questi anni di lontanaza dal grande schermo Cameron Diaz si è dedicata alla famiglia, a se stessa ed è co – fondatrice della linea di vini Avaline.