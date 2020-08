Che fine ha fatto Cameron Diaz

editato in: da

A 47 anni Cameron Diaz ha cambiato vita. Oggi l’attrice ha lasciato il mondo del cinema, è sposata con Benji Madden e ha avuto una Raddix. Intervistata da Gwyneth Paltrow, amica e collega, la diva di Hollywood ha raccontato la sua nuova esistenza nel corso del programma In Goop Health: The Sessions in onda su Yotube. “Finalmente posso occuparmi di me stessa – ha confessato, ringraziando l’amica -. Una decisione che non avrei preso se non fosse stato per te, mi hai dato il coraggio”.

Nel 2014 la Diaz ha conosciuto Benji e da allora ha smesso di recitare. “Cosa si prova a abbandonare una carriera nel cinema?” ha chiesto la Paltrow. “Pace – ha risposto Cameron -. Una pace dell’anima perché finalmente ho potuto pensare a me stessa. Quando giri un film non sei più padrona di te stessa. Ti sequestrano 12 ore al giorno per mesi di fila e non hai tempo per null’altro. So che è difficile capire come si possa dire di no da un giorno all’altro al glamour di Hollywood. Tu però puoi comprendermi. Le pretese dell’industria del cinema mi hanno indotto ad assumermi responsabilità per la mia vita”.

Oggi Cameron Diaz non potrebbe essere più felice della sua vita. Nel 2019 è diventata mamma di Raddix e il legame con il marito è sempre più forte. Lontano dal mondo del cinema l’attrice ha deciso di dedicarsi ad altri progetti e oggi vende vino, come racconta sul suo profilo Instagram. “Non mi manca recitare”, ha ammesso, svelando di non avere rimpianti dopo vent’anni nel cinema e quattro nomination ai Golden Globe. “Gli attori sono trattati come bambini – ha svelato Cameron -. Ci mettono nella posizione in cui tutto viene fatto per te. Ho deciso di diventare autosufficiente, dimostrare a me stessa che potevo prendermi cura di me come una adulta. E, più importante, mettere insieme i pezzi della mia vita come li volevo io, non come volevano altri”.

Cameron è stata protagonista di grandi classici di Hollywood, da Tutti pazzi per Mary a Vanilla Sky. Ha calcato i red carpet più prestigiosi e collaborato con tantissimi attori e registi. Solo lontano dal set però è riuscita a trovare la serenità di cui aveva bisogno.