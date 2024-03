Fonte: Getty Images Damiano David e Dove Cameron all'Olimpico a vedere la Roma

Dopo la prima uscita pubblica insieme a Gala pre-Grammy del 3 febbraio scorso e dopo essere stati paparazzati alla partita dei Lakers, a Los Angeles, il 13 febbraio, Damiano David è arrivato con la fidanzata Dove Cameron in Italia e con l’occasione l’ha portata allo Stadio Olimpico, a vedere la partita Roma-Sassuolo. Damiano è un fan accanito della “Magica” e forse questa è la prova d’amore più importante nei confronti di Dove.

I due stanno insieme da settembre ma fino ad ora non hanno condiviso molti scatti della loro storia. D’altronde Damiano è da sempre molto geloso della propria privacy: bati pensare che ai tempi della lunga storia con Giorgia Soleri i due ufficializzarono pubblicamente e sui social il proprio amore solo dopo 4 anni.

Eppure l’amore tra i due, a detta di amici e ben informati, procede a gonfie vele ed è decisamente “importante”. Forse per questo Damiano ha deciso di portare Dove in Italia, nella sua città, Roma, probabilmente per presentarla in famiglia. A mamma Rosa, papà Daniele e al fratello maggiore Jacopo.

Aspettiamo nuovi scatti in giro per la Capitale, magari al Colosseo o via del Corso, dove Damiano suonava in passato con la sua band, da perfetto sconosciuto.