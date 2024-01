Fonte: Getty Images Jamie Dornan

Conosciuto in tutto il mondo per la saga di Cinquanta sfumature, Jamie Dornan si è imposto come attore con diversi lavori, dopo degli inizi da modello. La star irlandese ha conquistato il cuore delle donne di tutto il mondo con il suo fascino elegante e il corpo scolpito dai tanti allentamenti. Di recente, però, l’attore è stato protagonista di una brutta disavventura.

Jamie Dornan, infatti, in vacanza in Portogallo, è finito in ospedale per un motivo molto particolare. L’episodio spiacevole è stato raccontato dall’amico Gordon Smart.

Jamie Dornan, i motivi del ricovero

Jamie Dornan ha interpretato Christian Grey nella fortunata saga ispirata dai bestseller di E. L. James, tradotta in campo cinematografico con tre diversi film di grande successo. L’attore, dopo la fama mondiale ottenuta con le opere cinematografiche di cui era protagonista, ha continuato la sua carriera artistica ed è stato recentemente scelto come Global Ambassador da un importante brand di moda.

In vacanza in Portogallo, di recente durante un periodo di pausa lavorativa, Jamie Dornan è incappato in un imprevisto che gli poteva costare molto. L’attore, infatti, è stato costretto al ricovero per un motivo davvero particolare, raccontato dal presentatore di Good Morning Britain Gordon Smart. La stella della televisione inglese, infatti, si trovava in vacanza con l’amico e ha svelato quando accaduto, come riportato da il Daily Mail.

Sembra che Jamie Dornan abbia raccontato all’amico di aver sentito, improvvisamente, un’insensibilità al braccio sinistro e in seguito, l’attore avrebbe provato la stessa sensazione alle gambe. Portato via con l’ambulanza, la stella di Cinquanta sfumature di grigio ha saputo, solo in seguito, cosa gli fosse successo. Jamie Dornan è entrato in contatto con dei bruchi tossici. Si tratta di processionaria, bruchi pelosi altamente pericolosi per gli uomini e gli animali, infatti come dichiarato da Gordon Smart: “Siamo stati molto fortunati ad uscirne vivi”.

Anche Gordon Smart intossicato

Gordon Smart e Jamie Dornan sono stati in vacanza in Portogallo e nel paese europeo sono incappati in una brutta disavventura. Oltre a Jamie Dornan, infatti, anche il presentatore televisivo ha subito le conseguenze del contatto con i bruchi di processionaria: “Ho iniziato a sentire un formicolio alla mano sinistra e poi un solletico al braccio sinistro. Sono figlio di un medico di famiglia e ho pensato: ‘Normalmente questo è il segno dell’inizio di un infarto'”. Anche il presentatore televisivo si è recato in ospedale e la diagnosi è stata la stessa dell’amico attore.

Le due star, infatti, erano impegnate in quei giorni in diverse partire di golf ed è stato scoperto che: “Ci sono bruchi sui campi da golf nel sud del Portogallo che hanno ucciso i cani e provocato attacchi di cuore a uomini sulla quarantina”. Quindi proprio mentre si divertivano con il loro allenamento sportivo le due star sarebbero state intossicate dai pericolosi bruchi di processionaria. Gordon Smart è stato il primo a sentire i sintomi dell’avvelenamento e si è subito recato in ospedale, temendo un attacco di cuore. Quando è stato dimesso, il presentatore è tornato in hotel e ha trovato Jamie Dornan già attaccato alle macchine mediche.