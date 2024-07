Jamie Foxx, la verità sul misterioso ricovero in ospedale: “Non ricordo nulla”

Jamie Foxx ha svelato per la prima volta qualche dettaglio sul misterioso ricovero in ospedale, che lo ha allontanato dalle scene per diversi mesi

Fonte: IPA Jamie Foxx parla del misterioso ricovero in ospedale

Per molti mesi Jamie Foxx è sparito dai radar, destando parecchia preoccupazione nei fan che lo seguono con affetto. Il suo ricovero in ospedale, di cui si è parlato molto poco, è rimasto avvolto nel mistero e le notizie a tal riguardo sono sempre state molto scarne. Si è supposto che la causa della “complicazione medica” di cui aveva parlato la figlia potesse essere un intervento dovuto a una malattia, ma mai sono arrivate conferme o smentite. L’attore, già riapparso sul palco (e sul set), è tornato su quanto accaduto in un video “non ufficiale”, spiegando qualche dettaglio in più sulle ragioni del suo ricovero.

Jamie Foxx, cosa è accaduto prima del ricovero in ospedale

Il video in questione è stato condiviso su X (ex Twitter) dalla pagina The Art of Dialogue lo scorso 1 luglio e mostra Jamie Foxx intento a parlare con un gruppo di persone nel centro di Phoenix, spiegando quanto accaduto quel fatidico 11 aprile 2023, quando cioè è stato portato d’urgenza in ospedale restandovi ricoverato per diversi giorni.

L’attore ha raccontato ai presenti di essersi svegliato quel giorno con un fortissimo mal di testa e di aver chiesto al figlio un analgesico. Come faremmo tutti, insomma. Mai avrebbe potuto immaginare come sarebbero andate le cose: “Sono stato via per 20 giorni – ha detto -. Non ricordo nulla”. Un totale vuoto di memoria per quasi un mese che, come confermato dai medici che lo hanno visitato, è riconducibile a qualcosa che stava accadendo nella sua testa. L’attore non ha svelato ulteriori dettagli ma, facendo due più due, non è difficile credere all’ipotesi ictus, inavvertitamente “spoilerata” nei mesi scorsi dall’amico Mike Tyson.

La prima apparizione pubblica di Foxx dopo il malore

A dare la notizia dei problemi di salute dell’attore era stata la figlia Corinne, che aveva parlato di una non ben precisata “complicazione medica” che avrebbe costretto Foxx a restare lontano dalle scene per diverso tempo. E così, in effetti, è stato.

Una volta guarito, Jamie Foxx è tornato in pubblico per la prima volta sul palco della Celebration of Cinema and Television della Critics Choice Association nel dicembre dello scorso anno: “Tutto questo è pazzesco – aveva esordito, visibilmente emozionato – perché sei mesi fa non riuscivo neppure a camminare. È bello essere qui e adesso mi godo ogni singolo momento. Quello che ho passato non lo augurerei al mio peggior nemico. Ho dovuto affrontare alcune cose, è stata davvero dura: vedevo il tunnel, ma non la luce in fondo. Adesso ho un rispetto diverso per la vita e per quello che faccio, ci tengo a ringraziare tutti”.

Premiato con il Producers Award dall’African American Film Critics Association lo scorso maggio, poi, aveva aggiunto di essere pronto a raccontare tutto, “a modo mio” aveva precisato: “Lo farò in modo divertente. Sarò sul palco. Torneremo alle radici del genere stand-up”. Intanto l’attore è tornato al lavoro sul set di Back in Action, film Netflix in cui recita al fianco di Cameron Diaz – e che rappresenta il ritorno al cinema dell’attrice, che nel frattempo è diventata di nuovo mamma a 51 anni – le cui riprese erano state interrotte proprio in attesa della sua totale guarigione. Anche se, a dirla tutta, intorno al set “maledetto” sono circolate diverse voci che volevano Foxx in preda a un esaurimento nervoso, protagonista di licenziamenti ed episodi da incubo. Sapremo mai la verità?