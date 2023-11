Fonte: IPA Jamie Foxx si difende dalle accuse di violenza

Jamie Foxx ha trascorso mesi difficili a causa di una malattia che lo ha costretto ad allontanarsi dalle scene. Sono state tante le voci e le ipotesi sulle sue presunte condizioni di salute, che lui stesso ha tenuto a smentire: un periodo delicato alla fine del quale ha trovato le forze per mostrarsi in video e raccontare del suo “inferno”. Ma i guai non sono finiti per l’attore, accusato di una presunta tentata violenza ai danni di una donna, rimasta anonima. La sua risposta non si è fatta attendere.

Jamie Foxx denunciato da una donna per violenza e aggressione

A pochi giorni dalla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’ONU nel 1999, e mentre questo tema insieme a quello del femminicidio continua a muovere le coscienze, creando dibattito nell’opinione pubblica – inevitabile pensare al caso Giulia Cecchettin, uccisa dal compagno Filippo Turetta -, ecco che arriva una notizia inattesa. L’attore Jamie Foxx, del quale si è abbondantemente parlato nei mesi scorsi trascorsi in un “inferno” da cui è riuscito a riemergere anche grazie all’aiuto della figlia, è finito al centro di un’accusa molto grave.

Come riportato da TMZ, Foxx è stato denunciato per “violenza sessuale, abuso, aggressione e percosse” preceduti da molestie sia fisiche che verbali da una donna, della quale non è stata resa nota l’identità. L’evento risalirebbe a otto anni fa quando l’attore si trovava al Catch NYC & Roof, un rinomato ristorante di New York. Era l’agosto 2015 e una giovane donna lo avrebbe avvicinato per chiedergli un selfie e fin qui nulla di strano.

Se non fosse che da quel momento, sempre stando all’accusatrice, la situazione sarebbe degenerata. Dapprima sarebbero arrivati degli apprezzamenti troppo audaci sul corpo della ragazza, poi Foxx l’avrebbe “trascinata per un braccio nella zona posteriore del tetto, dove avrebbe messo entrambe le mani sulla sua vita, le ha spostate sotto la maglietta e ha iniziato a massaggiarle il seno”. Molestie che non si sarebbero limitate a questo, aggravate dalla noncuranza della security e del personale del ristorante, che sarebbe rimasto a guardare senza prendere le sue difese.

La risposta di Jamie Foxx alle accuse di violenza

Sempre secondo quanto riportato da TMZ, al momento dell’aggressione Jamie Foxx sarebbe stato ubriaco e su di giri, elemento che certamente non toglierebbe gravità all’accaduto. Nel racconto della donna ci sono il malessere, il disagio e il dolore di una persona che si è sentita violata, fisicamente come mentalmente, al punto da dover ricorrere alle cure di uno specialista per superare tutto.

Jamie Foxx dal canto suo ha negato qualsiasi accusa, rispondendo tramite un suo portavoce: “Il presunto incidente non è mai avvenuto. Nel 2020, questa persona ha intentato una causa quasi identica a Brooklyn. Quel caso è stato archiviato poco dopo. Le affermazioni non sono più valide oggi di quanto lo fossero allora”. Il portavoce dell’attore ha aggiunto di essere fiducioso sul fatto che le accuse vengano respinte “una volta che lo saranno, il signor Foxx intende intentare una causa per dannoso procedimento contro questa persona e i suoi avvocati per aver ripresentato questa azione frivola”, ha concluso.