L’autunno è già arrivato alla mostra di Venezia con la maxi borsa in suede di Penelope Cruz e che abbiamo inserito già nella nostra lista dei desideri

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La maxi borsa in suede di Penelope Cruz a Venezia

I taxi boat di Venezia hanno traghettato all’83esima Mostra del Cinema una nuova tendenza: la maxi borsa. Molte star infatti sono sbarcate al lido con le bag in formato XXL e l’ultima in ordine di tempo è stata Penelope Cruz. L’attrice spagnola si è presentata sul lido con una borsa di Chanel in suede, che molto probabilmente entrerà a far parte della nostra collezione in versione low cost.

Le maxi borse sono l’accessorio dell’autunno

Vestiti eleganti, make-up scintillanti e poi ci sono loro: le borse. A Venezia 2026 non importa quale sia il look delle star, ad attirare l’attenzione delle fashioniste ci sarà sempre la bag pronta a rimpinguare la collezione delle it-girl. Dopo anni in cui la borsa mini è stata imprenscindibile adesso si ha voglia di avere un accessorio che sia bello, ma soprattutto pratico. Penelope Cruz non è stata l’unica ad avere questa svolta nel suo look, prima di lei – sempre a Venezia – c’è stata Kendall Jenner atterrata al lido con una weekender bag sempre di Chanel. Un chiaro indizio di come un brand di lusso come questo abbia scelto di riportare in auge la maxi borsa.

La borsa di Penelope Cruz è un inno all’eleganza

Penelope Cruz protagonista dell’83esima mostra di Venezia con il film Bunker recitato in coppia con il marito Javier Bardem, in pochissimo tempo è diventata anche la protagonista della kermesse con il suo look. L’attrice spagnola ha confermato la sua eleganza innata, non parliamo solo del tappeto rosso. Con Penelope Cruz anche il semplice arrivo sul pontile di fronte all’hotel Excelsior si trasforma in un momento da fotografare mentalmente e da replicare pezzo per pezzo.

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La maxi borsa di Chanel è l’elemento che salta subito all’occhio non solo per le sue dimensioni generose, ma anche per i dettagli. La bag realizzata interamente in suede è curata nel dettaglio grazie alla presenza di una patta dello stesso materiale con chiusura logata. L’attrice spagnola indossa la borsa a spalla sia per praticità sia perché a impreziosire la maxi borsa è la tracolla con catena in metallo oro e dettagli in pelle sempre beige.

Il colore neutro della borsa rende l’accessorio adatto a tutte le occasioni e la base di qualsiasi look sia colorato che monocromatico. Infatti Penelope Cruz per il suo arrivo in laguna ha preferito un total look formato da un solo capo: il vestito midi a manica lunga con increspatura sul fianco, per dare movimento abbinato a un paio di décolletées a punta in pelle dall’effetto a coccodrillo. Una scelta semplice, elegante che si sposa perfettamente con la borsa in suede.

La borsa di Penelope Cruz in versione low cost

Per l’autunno le star hanno deciso che le dimensioni della borsa saranno maxi e il materiale prediletto il suede, a noi non resta che andare alla ricerca di bag che riprendano questa tendenza, in versione low cost. Online ci sono molti modelli economici che guardano allo stile di quella di Chanel sfoggiata da Penelope Cruz a Venezia, con tonalità più o meno chiare così da adattarsi a ogni guardaroba.

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