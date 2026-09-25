Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chanel Fall-Winter 2026/27 fashion show

Leggenda narra che se le scarpe giuste possono influenzare tutta una serata, la borsa perfetta prometta di ribaltare la traiettoria di un’intera stagione. Una fashion addicted lo sa bene: più che mai in autunno è proprio lei la ciliegina sulla torta, l’ultima pennellata di un layering assemblato a regola d’arte, insomma il dettaglio, che poi tanto dettaglio non è, su cui inevitabilmente cadrà l’occhio a primo impatto. E non vi è assolutamente niente da temere, viste le proposte del panorama moda attualmente in vigore.

Invito all’espressione personale attraverso la materia e la forma, le borse di tendenza della stagione fredda 2026/2027 raccontano di una volontà unanime, da subito evidente: riportare l’attenzione su modelli importanti, ben riconoscibili e soprattutto effettivamente sfruttabili. Dopo anni di micro capolavori di pelletteria e design essenziali, le maxi bag erano risorte dalle proprie ceneri un anno fa: capienti e ancora protagoniste del look, oggi sono ancora qui.

Si va dalla rigorosa doctor bag alla borsa a trapezio, tutte impreziosite da pellami glossati o “ad effetto used”, quasi fossero state estratte direttamente da un archivio, seppur nuove di zecca. Ad aggiungere alla tenuta di ogni giorno — ed ogni sera — un pizzico di contemporaneità, invece, saranno le pillow bag insieme a tutti quegli esemplari finemente decorati, pronti a conquistarsi il centro della scena. Curiosa? Non resta che proseguire nella lettura, allora.

Dalle morbidezze avvolgenti che profumano di boho-chic al ritorno glorioso di vecchi amori che credevamo oramai dimenticati, abbiamo tracciato per te la mappa delle It-Bags irrinunciabili pronte a guidare il guardaroba autunnale verso la sua versione più elevata.

La borsa ultra-decorata: impossibile non notarla (o non innamorarsi)

Eleganza sommessa? Sicuramente non adesso: dalle passerelle dedicate all’autunno 2026 è emersa una ritrovata e consapevole frivolezza, e questa si è tradotta sul fronte borse in vere e proprie opere d’arte da esibire a mano, o sotto il braccio al massimo, da toccare e collezionare. Non parliamo di semplici accessori ma di autentiche calamite, pronte a riscattare persino il più minimal dei cappotti.

Ben oltre i confini della pelletteria tradizionale, i modelli in questione sembrano aver rubato tecniche e suggestioni all’alta gioielleria: perle, perline, ricami variopinti, cascate di strass, cristalli e applicazioni floreali rivestono le silhouette del momento, offrendoci su di un piatto d’argento — nel vero senso della parola — il pezzo statement di cui avevamo bisogno.

Basti pensare all’iconica Fendi Baguette e alle sue infinite, nuove interpretazioni o anche alle splendide controproposte firmate Valentino e Chanel. Sulla stessa scia di opulenza, Dolce & Gabbana ha declinato il romanticismo stagionale attraverso ricami floreali tridimensionali a contrasto su pellami scuri, regalando una profondità barocca e sofisticata ai classici intramontabili. Insomma, non resta che brillare.

La doctor bag, quando l’accessorio diventa una cosa seria

Se le proposte ultra-decorate di cui sopra regalano una spensierata evasione, ci pensa la doctor bag a riportarci ad una dimensione un po’ più terrena. Ebbene sì, parliamo proprio del tipico bauletto dei medici d’altri tempi, oggi spogliatosi di ogni severità per trasformarsi in un manifesto di pura eleganza consapevole.

Con la classica apertura a scatto e i manici corti, per una portabilità a mano che impone carattere, questo modello dimostra che la borsa può essere una cosa maledettamente seria. La novità? Sta tutta nei materiali: ritroviamo le stesse silhouette geometriche ora ammorbidite da pellami glossati o vernici dall’aria deliziosamente vissuta, come visto in pedana da Miu Miu, che ha cavalcato questa estetica proponendo bauletti in pelle stropicciata e volutamente consumata, da sfoggiare sotto il braccio con studiata disinvoltura.

Da Prada, invece, il rigore si è tinto di finiture spazzolate a specchio che hanno trasformato la borsa in un capolavoro architettonico, da abbinare tassativamente a cappotti dall’allure sartoriale. Gucci, ancora, ha reagito con versioni pulitissime, Bottega Veneta rispolverando il suo leggendario intreccio tridimensionale: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Chicca Borse - CTM Doctor bag in vera pelle, Made in Italy

La pillow bag, soffice e super cool: un sogno

Quando una impone rigore, l’altra sa come coccolarci: ecco quindi che il generale bisogno di comfort si incarna nell’accessorio più desiderato del momento. Stiamo parlando della pillow bag, soffice, imbottita e irresistibilmente cozy, una borsa-cuscino perfetta per smorzare la severità dei capispalla di tendenza con un tocco di ironica spensieratezza.

Quest’anno l’effetto puffer — così si chiama in gergo modaiolo il volume bombato dei piumini — abbandona le giacche tecniche, per sposare pellami pregiati morbidi come guanti. Ce ne ha dato prova Maison Margiela, facendo scuola con la sua iconica Glam Slam, reinterpretata per l’occasione attraverso sfumature terrose e volumi inediti. Sul medesimo filone Coach ha tentato di conquistare il nostro cuore con nuove varianti della Tabby Pillow, declinandola in tonalità bruciate che fanno subito autunno.

La portabilità? Rigorosamente effortless: queste borse sofficissime si stringono sotto il braccio alla stregue di pochette oversize, o si portano a tracolla sopra giubbotti imbottiti, come visto da Celine, che ha infuso volumi nuvola alle sue geometrie. In poche parole, abbiamo a che fare con il sogno pop della stagione: un lusso rilassato a cui è impossibile resistere.

La borsa used, stile vintage: il cimelio di cui avevamo bisogno

C’è un fascino magnetico nelle cose che sembrano avere una storia da raccontare, ed è esattamente questo il caso della borsa used, grande must-have dall’anima vintage che promette di farci perdere la testa: sì, perché non parliamo di borse vecchie, ma di capolavori di pelletteria trattati con lavaggi e graffiature d’arte, capaci di evocare quel lusso vissuto e profondamente intellettuale tipico dei tesori scovati nei mercatini di Saint-Ouen. O nei bauli di famiglia.

Un trend, il suddetto, che celebra l’imperfezione come massimo segno di distinzione: pellami delavé, sfumature bruciate dal tempo e patine opache rivestono silhouette classiche e moderne, restituendo un’attitudine incredibilmente grunge e sofisticata al tempo stesso. Gucci e Miu Miu si sono confermate pioniere di tale estetica, mandando in passerella borse a spalla e bauletti in nappa stropicciata sbiaditi, abbinati a look sartoriali o stratificati.

Anche Balenciaga continua a spingere sui codici del vissuto estremo con modelli dalle linee rilassate, arricchite da dettagli metallici ossidati che sembrano aver attraversato decenni di avventure metropolitane. Dal canto suo, anche Acne Studios ha sperimentato con pellami trattati per apparire opachi e vissuti, dimostrando che persino l’artigianato d’eccellenza può permettersi il lusso di essere meravigliosamente imperfetto.

La borsa maculata, il tocco “wild” che serve al look autunnale

Si sa, mentre gli animali vanno in letargo, da sempre l’autunno risveglia l’istinto selvaggio della moda attraverso il temuto ritorno dell’animalier. Non si tratta più di un dettaglio eccentrico, per poche elette, piuttosto un vero e proprio passe-partout neutro con cui infondere di nuova vita i tanti cappotti cammello e completi grigi.

Sulle passerelle del periodo abbiamo visto il maculato farsi sofisticato, e poi vellutato: Marni ha dettato tendenza attraverso borse a spalla dalle linee grafiche in cavallino leopardato, e lo stesso hanno fatto Stella McCartney e Jacquemus, con la sua iconica Le Bambino. Il graffio che ci vuole per spezzare il minimalismo stagionale, in fin dei conti.

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La borsa ad effetto Croc (meglio ancora se glossy)

Lucida, preziosa e dichiaratamente rétro: la strepitosa Glossy Croc riporta ancora una volta sotto i riflettori autunnali il fascino della pelle esotica, enfatizzata da una finitura a specchio praticamente irresistibile. Gucci ha riletto questa estetica borghese attraverso l’iconica Bamboo, mentre Prada e Staud ce ne hanno suggerito un’interpretazione scultorea.

Il segreto per indossarla bene oggi? Evitare il total look vintage. La borsa ad effetto coccodrillo si abbina perfettamente per contrasto a maglioni XXL, jeans relaxed fit e sneakers, spezzando la formalità con un’attitudine squisitamente contemporanea. Provare per credere.

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La maxi pouch, per uno stile altrettanto maxi

Morbide, oversize per stessa definizione e da stringere a sé come qualcosa di preziosissimo: da sotto alle nostre braccia, le maxi pouch domineranno presto la scena con la loro estetica rilassata ma lussuosa. Bandite le tracolle: queste nuvole di pelle intendono celebrare una portabilità disinvolta e contemporanea.

Il punto di riferimento, in materia, resta Bottega Veneta con le sue gigantesche evoluzioni intrecciate, affiancata dalle versioni minimaliste e burrose firmate The Row. Una capienza estrema, insomma, per uno stile decisamente impattante.

La borsa trapezio, rigorosa e super classy

Infine, per chi desidera aggiungere pura architettura al proprio look di ogni giorno, la borsa a trapezio è la risposta geometrica di questo autunno. Linee nette, ali laterali pronunciate e un rigore d’altri tempi che eleva istantaneamente l’outfit. Cosa potremmo chiedere di più?

In passerella, mesi fa, si sono visti sfilare gioielli di precisione sartoriale: Celine aveva ridefinito l’eleganza borghese servendosi di strutture rigide e pellami lucidi, mentre Fendi aveva preferito giocare con proporzioni grafiche e dettagli metallici discreti. È innegabile: ci troviamo dinanzi all’investimento classy definitivo, che non teme il passare del tempo.