Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 12 settembre di Affari Tuoi ci regala nuove risate ed emozioni. Stefano De Martino è tornato in onda su Rai Uno dopo la pausa estiva con tante novità e la voglia di sorprendere, ancora una volta, il pubblico insieme a Martina Miliddi ed Herbert Ballerina.

Affari Tuoi, Stefano De Martino stregato da Angela

A giocare nella puntata del 12 settembre di Affari Tuoi, Angela dal Veneto. La pacchista – occhi azzurri, capelli biondi e una bellezza naturale – ha da subito attirato l’attenzione del pubblico e del conduttore che non ha nascosto di essere rimasto stregato da lei.

Originaria di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, Angela ha raccontato di essere una educatrice museale e di realizzare percorsi e progetti dedicati ad adulti e bambini. In studio con lei il padre Luca che l’ha accompagnata in questa avventura ad Affari Tuoi.

Angela ha iniziato a giocare con il pacco numero 10, ricevendo da subito numerose offerte da parte del Dottore. La primissima offerta è stata quella del valore di 37mila euro che è stata rifiutata da Angela. Poco dopo il Dottore ha offerto 42mila e in seguito 25mila euro.

Da subito Angela si è resa conto che il suo pacco poteva contenere una buona cifra, per questo ha sempre rifiutato tutte le proposte economiche del Dottore. Nella fase finale del gioco però la concorrente ha iniziato a tentennare, soprattutto dopo una serie di tiri sfortunati.

La puntata è stata quindi caratterizzata da una tensione crescente, con Stefano De Martino impegnato a sostenere Angela. “Fa caldo qui”, ha ironizzato dopo averla guardata fissa negli occhi. Senza lasciarsi sfuggire la possibilità di cantare la hit Angela, scritta da Checco Zalone. Dopo aver superato il pericolo di Tommasino, Angela si è trovata a dover fare i conti con un tabellone piuttosto complicato.

Alla fine, dopo aver contrastato per tutta la puntata il Dottore, Angela si è però arresa, accettando una proposta da 75mila euro. Peccato però che all’interno del suo pacco, il numero 10, era contenuto il premio da 300mila euro.

Le novità della nuova edizione di Affari Tuoi

La nuova edizione di Affari Tuoi, arrivata dopo la pausa estiva, è stata caratterizzata da alcune novità, raccontate da Stefano De Martino. La trasformazione maggiore? Il cambio di studio. Il programma infatti non verrà più registrato al Teatro delle Vittorie, a Roma, ma a Milano, negli studi di via Mecenate.

Una scelta dovuta alle richieste di Stefano De Martino che aveva chiesto ai vertici Rai di lavorare a Milano per stare vicino a Santiago, il figlio nato dall’amore per Belen Rodriguez. Il set dunque è stato costruito con una scenografia tutta nuova, caratterizzata da luci a LED e pareti blu. “Il nuovo studio si presta all’ampliamento del programma rispetto al genere del varietà”, ha confessato il conduttore.

Al debutto anche Tommasino, il cagnolino di appena un anno, arrivato per sostituire Gennarino. “Gennarino ha lasciato il posto, i cani in tv sono come i notai. Ora ci sarà Tommasino ed è praticamente il nipote”, ha svelato Stefano. Oltre al pacco di Tommasino è arrivato anche il contropacco.