Pretelli, perché è finita con Ariadna: “Ho rispettato la sua scelta”

Anche le più intense storie d’amore possono giungere a un punto e il lieto fine – nonostante ci piaccia tanto – non è così scontato. È il caso della love story tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, coppia sui cui i fan hanno riposto tante speranze ma che non ha più trovato un punto d’incontro.

In un’intervista a Diva e Donna l’ex velino di Striscia la Notizia e concorrente dell’ultima edizione del GF Vip è tornato a parlare della sua ex compagna. Dal loro amore è nato un figlio, Leonardo, per il quale hanno mantenuto un buon rapporto. Quando ci sono di mezzo i figli è inevitabile pensare al loro bene e sia Pretelli che la splendida Ariadna, da genitori amorevoli, hanno sempre cercato di mettere il piccolo Leo al primo posto.

Pretelli ha spiegato il motivo per cui tra loro non ha funzionato: “Ariadna? È stato un grande amore e c’è tanto rispetto tra di noi. Ci abbiamo già riprovato a maggio scorso, ma ho rispettato la sua scelta, la sua decisione, la consapevolezza di cosa si può dare o meno in un eventuale ritorno. Il nostro obiettivo, da genitori, è agire sempre e solo per il bene di Leo“.

Dunque la decisione, di fatto, sarebbe stata della bella Ariadna. La modella cubana a gennaio 2021, ospite di Casa Chi mentre Pretelli era nella Casa del GF Vip, si era lasciata andare ad alcune dichiarazioni sull’ex compagno: “Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al GF Vip ha visto una spalla, ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui”.

E in più aveva aggiunto anche qualche dettaglio in merito agli ultimi risvolti di una storia d’amore che, dopo la nascita del piccolo Leo, ha vissuto molti alti e bassi, fino all’addio definitivo: “Tra me Pierpaolo cosa non ha funzionato? Non c’è stato un tradimento, però (…) sono partita e mentre ero a Miami abbiamo avuto una discussione molto brutta e gli ho detto di non lasciarsi condizionare dagli altri ma purtroppo l’ha fatto. (…) Dopo questa litigata lui mi ha mandato un messaggio lasciandomi, o meglio, dal telefono della fidanzata di un suo amico, e mi si è rotto il mondo”.

Insomma, una storia quella tra l’ex gieffino e la bella modella che non era destinata a durare. Qualcosa si è rotto ed la coppia non è riuscita a porvi rimedio. Dopo l’ultimo tentativo da parte di Pretelli di riprovarci con l’ex compagna, lei ha preso l’ultima decisione di non proseguire. Ma i due sono rimasti legati per il bene del figlio, al quale non hanno mai fatto mancare nulla.

“Chiusa una porta si apre un portone”, recita il detto. Adesso Pierpaolo Pretelli si gode la love story con Giulia Salemi, con la quale ha condiviso gli ultimi mesi di convivenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tra i due le cose procedono a gonfie vele e sembrano farsi sempre più serie, al punto che Pretelli nel giorno di Pasqua ha deciso di presentare ufficialmente il piccolo Leo alla sua Giulia. Un passo importante, che sancisce un’unione destinata sicuramente a durare.

Di Ariadna Romero non si hanno notizie in merito alla vita privata e sentimentale. Eppure appena qualche giorno fa una foto apparsa su Instagram ha scatenato i commenti dei fan. A pubblicarla è stato l’attore Emanuel Caserio, famoso per la sua partecipazione alla soap Il Paradiso delle Signore e al talk di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Lo scatto li ritrae felici e sorridenti, mentre si godono una bella giornata di sole al parco ma i due non hanno confermato né smentito le voci sulla presunta relazione.