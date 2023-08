Ariadna Romero svela il suo nuovo amore: felice con Julio Iglesias

Fonte: IPA Nuovo amore per la modella Ariadna Romero

L’estate è la stagione dell’amore, su questo ci sono pochi dubbi. Basta chiedere ad Ariadna Romero, che ha confermato ufficialmente la sua nuova love story. Ormai da tempo è alle spalle Pierpaolo Pretelli, che continua a far parte della sua vita per il figlio Leonardo, e ora la splendida notizia. Al suo fianco c’è Julio Iglesias Jr.

Ariadna Romero e Julio Iglesias

La notizia della storia d’amore tra Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr. era già apparsa online. Il motivo? La modella aveva pubblicato una storia Instagram che la ritraeva a bordo di una moto. L’inquadratura era però rivolta alle ombre sull’asfalto, che la ritraevano alle spalle di un’altra persona. A rivelarne l’identità era stato un tag, posto in piccolo nella parte bassa dello scatto. La cosa non era sfuggita, pochi giorni fa, all’account di Deianira, che parlava già di ufficialità.

Alla fine questa è giunta, per la gioia dei fan. Oggi sappiamo che Ariadna Romero si sta godendo le vacanze estive in compagnia di suo figlio Leonardo e della sua nuova fiamma. Non servono molte parole, basta un “Noi”, affiancato da un cuore rosso.

Al di sotto, poi, ecco il tag, stavolta in bella mostra. Il suo nuovo compagno è Julio Iglesias Jr., che fa parte di una famiglia gloriosa del mondo della musica. Suo padre, infatti, altri non era che il leggendario Julio Iglesias. Ciò lo rende, ovviamente, fratello di Enrique. I due, insieme con Maria Isabel, sono i figli avuti dal celeberrimo cantante con la prima moglie Isabel Preysler Arrastia. In seguito ne ha avuti altri cinque con la seconda moglie, Miranda Rijnsburger, Miguel Alejandro, Rodrigo, le due gemelle Cristina e Victoria, e Guillermo.

I due sono apparsi molto in sintonia e lo stesso dicasi per Leonardo, immortalato in uno scatto con il compagno della madre. Di recente sono stati in California e ora proseguono il lungo viaggio, nella speranza di poter restare l’uno al fianco dell’altro per molto tempo.

Dimenticato Pretelli

Ariadna Romero è un volto celebre del panorama VIP italiano. Nata a Cuba nel 1986, è qui che ha trovato fortuna, partendo da Quelle che il Calcio su Rai 2. Il pubblico si è particolarmente affezionato a lei e ha seguito con interesse l’evolversi delle sue vicende professionali e amorose.

Nel 2012 la grande chance al cinema con Leonardo Pieraccioni, che l’ha voluta come co-protagonista nella pellicola Finalmente la felicità. Tutto ciò affiancato dal suo lavoro come modella, che non ha mai abbandonato. Col tempo è divenuta testimonial di importanti marchi e il lavoro la porta a conoscere Pierpaolo Pretelli. Tra l’ex schedina e l’ex velino di scoppia l’amore, che nel 2017 porta alla nascita del piccolo Leonardo.

Da allora ne è trascorso di tempo e soprattutto la loro situazione è radicalmente cambiata. Si sono lasciati e oggi pare abbiano un buon rapporto. Lui è al fianco di Giulia Salemi, con la quale condurrà a breve Ex on the beach Italia. La modella ha già avuto modo di spiegare di non provare gelosia nei suoi confronti e oggi i fan sono felici di sapere che il suo cuore è tornato a battere per qualcuno.