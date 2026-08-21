Ho scoperto il mocassino Pitas Poppy e me ne sono innamorata: è leggero, bold e perfetto per l’estate (oggi a metà prezzo)

Abbiamo trovato il mocassino perfetto da sfoggiare per i prossimi mesi: leggero, chic e comodissimo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Il mocassino è di tendenza: i modelli

Ogni anno arriva lo stesso dilemma: che scarpa indossare alla fine dell’estate? Sì, stiamo parlando proprio di quel periodo in cui inizia a fare troppo fresco per indossare i sandali, ma non abbastanza per utilizzare delle scarpe chiuse e pesanti. Quest’anno però è accaduto un miracolo: abbiamo trovato una soluzione! Si tratta dei mocassini, scarpe leggerissime, bold ed eleganti, da abbinare con qualsiasi look senza sforzi.

Comodi come le sneakers, ma più chic, i mocassini sono il nuovo oggetto del desiderio quando si parla di scarpe. Il bello dei mocassini è che sono la soluzione giusta per camminare tutto il giorno, senza pensieri, ma con la giusta dose di glam.

Offerta Mocassini Pitas Mocassini da donna

Questa scarpa d’altronde è un vero e proprio jolly da acquistare subito e mettere nell’armadio per accompagnare con estrema eleganza qualsiasi capo. Leggera come una ciabatta, comoda come una sneaker e pratica come un infradito, il mocassino è l’ideale per accostarsi a qualsiasi capo, creando look caratterizzati da una ricercatezza casual.

Attenzione però, se immaginate il mocassino come una scarpa strutturata e rigida, decisamente retrò, vi state sbagliando. I nuovi mocassini sono in stile preppy-chic, proprio come quelli proposti da Pitas Poppy. Il brand spagnolo negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per chi cerca scarpe che siano comode e al tempo stesso di tendenza, capaci di distinguersi dalla massa.

Il mocassino di tendenza da comprare subito

Nato nel 2015, questo marchio da subito ha reso colore e leggerezza dei tratti distintivi del suo stile. Questo modello rispecchia appieno la filosofia di Pitas. I mocassini Poppy hanno tonalità vivaci e chic, dettagli bold che fanno la differenza e piccoli elementi curati nei dettagli.

La tomaia dei mocassini Pitas Poppy è in un tessuto misto con poliestere, cotone e lino, arricchito con dettagli in camoscio che rendono il design originale. All’interno troviamo una fodera in spandex e cotone che avvolge con delicatezza il piede, garantendo una calzata morbida. Infine la soletta in EVA è rivestita in pelle e regala un appoggio comodo anche dopo diverse ore di utilizzo.

Offerta Mocassini Pitas Mocassini da donna

Dalla spiaggia alla città questo mocassino si può indossare davvero ovunque, giocando con gli abbinamenti e creando look favolosi. Chi le ha provate non ha dubbi: sono scarpe leggere, comode e stilose, perfette in qualsiasi occasione e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Soprattutto ora che i mocassini Pitas Poppy costano la metà! Li puoi infatti acquistare su Amazon, pagandoli appena 31 euro con lo sconto del 50%. Una volta provate non te le toglierai più, godendoti la leggerezza di una scarpa che può svoltarti qualsiasi outfit.

Stanno benissimo con un abito lungo scivolato, sono perfetti anche con pantaloni di lino e top. Puoi usarle con i jeans lunghi, quando le temperature scendono, oppure con degli shorts. Sono perfette per l’ufficio, con un completo sartoriale, per un aperitivo con le amiche oppure per una cena elegante. Sarai favolosa e avrai l’impressione di andare in giro scalza: cosa desiderare di più?

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale