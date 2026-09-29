L’autunno è arrivato e con lui i Dr. Martens una delle scelte più cool del nostro guardaroba. Tra suole platform e silhouette classiche, ecco due modelli da tenere d’occhio ora che sono in offerta

GettyImages Dr. Martens classiche e con platform, le scarpe dell'autunno in sconto

L’arrivo dell’autunno segna il ritorno di scarpe chiuse e, stivaletti e tra i modelli che ogni anno tiriamo fuori dal nostro guardaroba, gli anfibi non mancano mai a prescindere dal nostro stile. Tra i modelli più iconici ci sono gli anfibi Dr Martens merito di linee decise e di quell’allure un po’ rock che piace a tutte. Se sei in cerca di un nuovo modello da aggiungere o da sostituire alla tua collezione, questo è il momento giusto per farlo perché ci sono due versioni che potrebbero fare al caso tuo, soprattutto per il prezzo. Entrambi sono disponibili in offerta.

Le Dr. Martens Pascal sono la versione classica più facile da abbinare, da considerare come la calzatura jolly del tuo guardaroba autunnale. Le Dr. Martens Sinclair mantengono le stesse linee pulite, ma in più ha il platform che ti dona qualche centimetro extra, conservando l’estetica tipica delle Dr Martens.

Offerta Dr. Martens Sinclair Gli anfibi con platform

Dr. Martens Pascal: il grande classico

Se lo stile essenziale è il tuo tratto distintivo, allora approfittando dello sconto incredibile le scarpe che fanno per te questo autunno sono le Dr. Martens Pascal. Scontate del 48%, puoi avere una calzatura che non passa mai di moda. Le Dr. Martens Pascal hanno fatto della qualità il loro punto di partenza, come d’altronde tutti i modelli del brand. Infatti, la fodera, la tomaia e la suola interna sono realizzate interamente in pelle, che permette al piede di essere comodo e protetto anche dopo aver indossato gli anfibi per diverse ore.

Le scarpe stringate, proprio per la loro estetica, si prestano ad essere indossate all day senza stare troppo a pensare al contesto in cui ti trovi. Le Dr. Martens Pascal possono essere considerate il modello che funziona sempre perché le puoi abbinare a un paio di pantaloni sartoriali oppure a un gonna lunga plissettata come a un vestito in maglia. Riescono a dare al look un mood interessante e di carattere. Se invece vuoi andare sul sicuro, ti consigliamo jeans e maglia e non sbaglierai.

Dr. Martens Sinclair con platform e il look si fa audace

L’estetica delle Dr. Martens è sempre stata caratterizzata da un mood dinamico e di carattere, quindi non c’è da stupirsi se nel loro catalogo hanno deciso di aggiungere anche il modello con platform.

Le Sinclair sono un’ottima scelta per chi ama le scarpe chunky e vuole aggiungere un altro modello alla sua collezione con un piccolo risparmio. Queste infatti, sono in offerta con uno sconto del 25%, che ti permette di avere una scarpa di qualità a un prezzo competitivo. Anche queste realizzate in pelle martellata Milled Nappa sono morbide, elastiche (fin dal primo utilizzo) e resistono al tempo. Perfette su ogni terreno, hanno una suola con cuscinetto d’aria antiscivolo e antiabrasione.

Offerta Dr. Martens Sinclair Gli anfibi con platform

Quello che fa la differenza è proprio la suola platform, che dona personalità a qualsiasi look perché aggiunge sì qualche centimetro in più, ma soprattutto va a rendere la scarpa protagonista senza allontanarsi dall’estetica che ha reso le Dr. Martens così iconiche. Nonostante siano scarpe di carattere, abbinarle è molto semplice se decidi di giocare sul contrasto di volumi. Prova a indossarle con una gonna o un vestito midi oppure con pantaloni ampi, danno un tocco contemporaneo a qualsiasi look.

Entrambi i modelli, come abbiamo visto, si prestano a diversi outfit, tanto che puoi approfittare degli sconti per avere tutte e due i modelli, perché la cosa certa è che le Dr. Martens saranno i protagonisti del guardaroba autunnale.

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