Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Le Adidas Barreda sono le sneakers Mary Jane più cool e ora in offerta

L’estate appena trascorsa ci ha fatto conoscere una nuova ugly shoes (le sneakerine) che come suggerisce il nome non brilla per bellezza, ma che le it girl e le modaiole più accanite non si sono fatte sfuggire. Ora che il cambio stagione è alle porte bisogna andare alla ricerca di nuove tendenze e dal fronte ugly shoes c’è un modello che sostituirà le sneakerine per diventare la scarpa simbolo dell’autunno. Le sneakers Mary Jane con la loro silhouette a metà tra sneakers e ballerina con fibbia promette di essere un successo. Infatti prima di conquistare le fashioniste, ha conquistato uno dei brand simbolo delle calzature sportive. Adidas ha aggiunto al suo già ampio catalogo le sneakers Barreda, scarpe sportive con il design della Mary Jane: la scelta di tendenza da avere nel proprio guardaroba questo autunno.

Oltre a essere presente online in diversi colori e sfumature, le Adidas Barreda sono anche in offerta. Un incentivo in più per concederti un piccolo sfizio che renderà il tuo outfit davvero cool e a prezzo contenuto.

Le sneakers Mary Jane della Adidas sono già popolari

Le sneakers ibride stanno vivendo un momento d’oro e dopo che questa estate abbiamo fatto incetta di sneakerine, guardandoci intorno ci siamo resi conto che a questo modello è stato aggiunto un dettaglio extra: il cinturino. Un’aggiunta che può sembrare irrilevante, ma che in realtà ha elevato le scarpe da semplici ballerine a Mary Jane aumentando la loro popolarità anche per merito del brand che ha deciso di seguire questa scia. Adidas con le sue Barreda ha praticamente preso quello che senza ombra di dubbio possiamo definire il modello di punta amato da tutte: le Adidas Samba e lo ha reinterpretato togliendo i lacci, ma aggiungendo la fibbia. Un dettaglio che le rende facili da indossare mantenendo il piede sempre ben saldo grazie all’elastico.

A conferma che questo stile sarà il più replicato e indossato nei prossimi mesi da chi è alla ricerca di uno look streetwear è che le Adidas Barreda non solo sono in offerta, ma sono state declinate in colori differenti per adattarsi a ogni stile.

Se fai parte di coloro che vogliono essere trendy, ma puntare su capi versatili da abbinare con tutto allora ti consigliamo la versione classica con tomaia bianca e beige – come la fibbia – e il logo a contrasto nero.

Offerta Adidas Barreda Mary Jane Le sneakers in nuance classiche

Rimanendo sui colori neutri e chiari ma con un tocco in più, alle tre strisce nere sono state sostituite con quelle argentate.

Offerta Adidas Barreda Mary Jane Le sneakers con strisce argentate

Infine, la palette neutra delle Adidas Barreda rimane inalterata, ma vira verso nuance più scure come il grigio chiaro. A renderle cool ci pensa il finish argentato enfatizzato ancora di più dalle strisce nere del logo.

Come abbinare le Adidas Barreda

Queste scarpe uniscono l’eleganza delle Mary Jane alla praticità delle sneakers e questo vuol dire che a prescindere dal colore che sceglierai le puoi abbinare praticamente con tutto quello che vuoi.

Prendendo spunto dallo stile preppy abbinale con un paio di calze alte fino al ginocchio e una gonna corta a pieghe. L’aggiunta di un gilet in maglia o un blazer completano lo stile studentesco. In alternativa puoi indossarle con pantaloni palazzo, gonne midi o lunghe oppure con i classici jeans, cattureranno sempre l’attenzione.

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